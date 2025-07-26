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Лагідна українізація: як правильно перекласти українською слово «ізобіліє»

Сьогодні, 08:57 Переглядів: 67

У рубриці «Говоримо українською правильно» ми проводимо лагідну українізацію: пояснюємо випадки застосування правопису, мовних норм, публікуємо цікавинки про мову. Робимо це для того, щоб у нашій країні з кожним днем ставало дедалі більше україномовних українців, а наша солов'їна мова звучала звідусіль!

Чому неправильно казати слово «підходящий»: як його замінити

В українській мові нерідко можна зустріти слова, які часто звучать у щоденному вжитку серед українців, але насправді є помилковими. Лише небагато людей здогадуються, що насправді таких слів варто уникати.

До таких слів належить, зокрема, «підходящий».

Є три слова: личити, пасувати, підходити. «Пасувати» — це відповідати вимогам, бути зручним. Наприклад, «таке ставлення до жінок тобі не пасує». «Личити» ми найчастіше говоримо про те, коли щось пасує до зовнішності, личить до обличчя. Наприклад, «ця сукня зеленого кольору тобі дуже личить».

Слово «підходити» вживаємо тоді, коли це дуже нам потрібно. Наприклад, «ця робота мені дуже підходить».

До речі, слова «підходящий» немає в українській мові. Замінімо його словами «підхожий» та «слушний».

Вживання «і», «й», «та»

Ці сполучники вживаються для поєднання однорідних членів речення, але щоб уникати важкої вимови, варто чергувати їх:

  • «І» — основний сполучник для поєднання:

Мама і тато.

Дощ і вітер.

  • «Й» — використовують після слів, що закінчуються на голосний, щоб уникнути збігу двох голосних:

Саша й Оля.

Книга й газета.

  • «Та» — часто замінює «і» для різноманітності або милозвучності:

Сонце та місяць.

Друзі та знайомі.

У реченні: Вона купила яблука й апельсини та пригостила всіх. — тут використання «й» і «та» робить текст звучним і плавним.

Як правильно перекласти українською слово «ізобіліє»?

В українській мові є відповідники та синоніми до слова «ізобіліє».

Найточнішим відповідником буде лексема «достаток». Наприклад, всього в достатку чи вдосталь.

Також можна сказати «добробут» — комфортне повсякдення.

Є ще словосполучення «всього уповні», яке можна замінити фразеологізмом — «аж через вінця ллється».

Якщо говорити про урожай, тоді можна використовувати слово «рясно» — рясно вродила полуниця.

Блюдо чи страва?

✅    Правильно: страва

❌    Неправильно: блюдо (у літературній українській)

«Страва» — це українське слово, означає те, що їдять, приготована їжа.

Наприклад: Моя улюблена страва — вареники.

«Блюдо» — це калька з російської. В українській мові воно означає тарілку або піднос, а не їжу. Наприклад: Срібне блюдо для фруктів. (але не страва!)

Отже: Їсти — страву, подавати — на блюді.

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Автор: Мирослава Українська
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