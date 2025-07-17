Салат із кабачків та солоного сиру — готуємо з газетою «Для дому і сім'ї»
Сьогодні, 07:03
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Смачна страва до вашого столу
Складові:
кабачки — 400 г;
солоний сир (бринза або фета) — 100 г;
рукола чи інша зелень — пучок;
насіння соняшника — 1 ст. л.;
олія — 1 ст. л.;
лимонний сік — 2 ч. л.;
сіль, перець — на смак.
- Кабачки порізати тонкими кружечками аба слайсами, посолити і поперчити, обсмажити на олії до легкого зарум’янення. Насіння теж злегка обсмажуємо.
- Викласти кабачки на тарілку, остудити, присипати насінням і зеленню.
- Зверху викласти порізану брусочками фету.
- Поперчити і полити рослинною олією, змішаною з лимонним соком.
- Салат можна їсти як теплим, так і охолодженим.
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