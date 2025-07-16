Голубці з кабачків — готуємо з газетою «Для дому і сім'ї»

Сьогодні, 07:00 Переглядів: 48

Складові: кабачки — 3 штуки; м’ясний фарш — 250 г; цибуля — 1 штука; рис відварений до напівготовності — півсклянки; сіль — 1 ч. ложка; запашний і чорний чи гострий перець-чілі — на смак; томатна паста — 2 ст. ложки; сметана — 2 ст. ложки; вода — півсклянки; хмелі-сунелі — 1 ч. ложка. Приготуйте начинку: подрібніть цибулю, додайте до фаршу рис, сіль, перець і трохи гострого перцю чилі, ретельно перемішати.

Кабачки промити під проточною водою, нарізати тонкими слайсами уздовж. Відберіть для голубців ширші слайси, решту кабачків подрібніть і додайте до фаршу.

На дошку викладіть слайс з кабачка, візьміть трохи начинки, сформуйте невелику ковбаску, і покладіть на кінець слайса.

Загорніть в рулетик. Рулетики з начинкою викладіть щільно в попередньо добре розігріту глибоку сковороду.

Заливка: У миску покладіть томатну пасту і сметану, потім хмелі-сунелі і півсклянки холодної води. Перемішайте.

Вилийте заливку в сковорідку. Закрийте кришкою і тушкуйте на невеликому вогні 30-35 хвилин. За бажанням такі голубці можна протушкувати в духовці чи в мультиварці.

Після виключення вогню, нехай голубці постоять ще 10 хвилин у посуді, в якому готувалися.

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