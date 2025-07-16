Олена Шуляк
Олена Шуляк: Цифровізація стала інструментом довіри і розвитку України
Мирослава УКРАЇНСЬКА
"Українські книжки зпалювали ще й новини з цього робили"
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Микола Корецький
Як депутат Полтавської облради від партії «Батьківщина», організував свято для Асоціації інвалідів дитинства «Новий дім»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Для дому і сім'ї, Рецепти

Голубці з кабачків — готуємо з газетою «Для дому і сім'ї»

Сьогодні, 07:00 Переглядів: 48

 

Складові:

кабачки — 3 штуки;

м’ясний фарш — 250 г;

цибуля — 1 штука;

рис відварений до напівготовності — півсклянки;

сіль — 1 ч. ложка;

запашний і чорний чи гострий перець-чілі — на смак;

томатна паста — 2 ст. ложки;

сметана — 2 ст. ложки;

вода — півсклянки;

хмелі-сунелі — 1 ч. ложка.

  • Приготуйте начинку: подрібніть цибулю, додайте до фаршу рис, сіль, перець і трохи гострого перцю чилі, ретельно перемішати.
  • Кабачки промити під проточною водою, нарізати тонкими слайсами уздовж. Відберіть для голубців ширші слайси, решту кабачків подрібніть і додайте до фаршу.
  • На дошку викладіть слайс з кабачка, візьміть трохи начинки, сформуйте невелику ковбаску, і покладіть на кінець слайса.
  • Загорніть в рулетик. Рулетики з начинкою викладіть щільно в попередньо добре розігріту глибоку сковороду.
  • Заливка: У миску покладіть томатну пасту і сметану, потім хмелі-сунелі і півсклянки холодної води. Перемішайте.
  • Вилийте заливку в сковорідку. Закрийте кришкою і тушкуйте на невеликому вогні 30-35 хвилин. За бажанням такі голубці можна протушкувати в духовці чи в мультиварці.
  • Після виключення вогню, нехай голубці постоять ще 10 хвилин у посуді, в якому готувалися.
0
Автор: Мирослава Українська
Теги:
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх