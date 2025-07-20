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Кабачковий рулет — готуємо з газетою «Для дому і сім'ї»

Сьогодні, 08:00 Переглядів: 93

 

Смачний рецепт до вашого столу

Складові:

кабачки — 500 г;

яйця — 3 шт.;

борошно — 4 ст. л.;

сметана — 2 ст. л.;

сіль — на смак.

Для начинки:

вершковий сир — 180 г;

сметана — 2-3 ст. л;

часник – 2-3 зубчики;

сіль, перець, зелень — на смак;

помідори — 2 шт;

огірок — 1 шт.

  • Для начинки всі інгредієнти перемішуємо. Помідори і огірок нарізаємо кубиками.
  • Кабачок натерти на тертку, посолити, перемішати і відставити на 10 хв. Відтиснути зайву рідину. Додати яйця, сметану, борошно, сіль. Перемішати.
  • Викласти суміш на деко, застелене пергаментом. Випікати при 180 градусах 20-30 хвилин.
  • Дати охолонути, перевернути, викласти на цей млинець сирну масу та овочі, завернути в рулет, обгорнути харчовою плівкою і помістити в холодильник на кілька годин.
  • Нарізати порційними шматочками і смакувати.
  • Можна в начинку додавати також слабосолений лосось.
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Автор: Мирослава Українська
Теги: рецепти Для Дому і Сім'ї
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