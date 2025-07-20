Кабачковий рулет — готуємо з газетою «Для дому і сім'ї»
Сьогодні, 08:00
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Смачний рецепт до вашого столу
Складові:
кабачки — 500 г;
яйця — 3 шт.;
борошно — 4 ст. л.;
сметана — 2 ст. л.;
сіль — на смак.
Для начинки:
вершковий сир — 180 г;
сметана — 2-3 ст. л;
часник – 2-3 зубчики;
сіль, перець, зелень — на смак;
помідори — 2 шт;
огірок — 1 шт.
- Для начинки всі інгредієнти перемішуємо. Помідори і огірок нарізаємо кубиками.
- Кабачок натерти на тертку, посолити, перемішати і відставити на 10 хв. Відтиснути зайву рідину. Додати яйця, сметану, борошно, сіль. Перемішати.
- Викласти суміш на деко, застелене пергаментом. Випікати при 180 градусах 20-30 хвилин.
- Дати охолонути, перевернути, викласти на цей млинець сирну масу та овочі, завернути в рулет, обгорнути харчовою плівкою і помістити в холодильник на кілька годин.
- Нарізати порційними шматочками і смакувати.
- Можна в начинку додавати також слабосолений лосось.
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