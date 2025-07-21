Домашній квас від читачки газети «Для дому і сім'ї» Оксани Коваленко
Сьогодні, 07:04
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Смачний напій, який зможе освіжити у літню спеку
Складові на 3-літрову банку:
1 стакан цукру
1 ч. л. лимонної кислоти
2 ст. л. сухого цикорію
10-15 шт. ізюму
1 ч. л. сухих дріжджів
- Заливаємо всю суміш чистою вдою кімнатної температури, розмішуємо й додаємо дріжджі — не мішаємо.
- Поставити на чотири години в темне тепле місце без кришки.
- Розмішати й розлити по пляшках. Покласти в холодильник до ранку.
- Зранку можна пити.
- Якщо квас тримати 3-5 днів, в ньому збільшиться градус. Краще випити на другий день після приготування.
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