Чим прибрати запах гару з мікрохвильовки — поради від газети «Для дому і сім'ї»

Вчора, 22:00 Переглядів: 84

«Поставила в мікрохвильову підсушити хліб й забула про нього. Результат — згорілі сухарі й запах гарі, який нічим не можу усунути». Підкажіть, що може допомогти», — такий лист надійшов в редакцію «ДДС» від постійної читачка газети пані Оксани.

Лимон або лимонна кислота

Цей цитрус ідеально впорається з усуненням неприємного запаху в мікрохвильовій печі. Нарізаємо його невеликими скибочками, викладаємо в миску, наливаємо 250 мл води. Ставимо в піч на найбільшу потужність приблизно на 7 хвилин. Потім акуратно дістаємо та замінюємо розчин новим. Після цього промиваємо чистою губкою і залишаємо мікрохвильову піч у відкритому вигляді, щоб поверхня просохла.

Замість лимона можна використати лимонну кислоту: 2 ч. л. розвести у 100 мл води.

Оцет

За допомогою розчину оцтової кислоти можна знезаразити поверхню мікрохвильової печі та прибрати неприємні запахи, в тому числі запах гарі. Для його приготування необхідно взяти 1 ч. л. столового оцту та розвести його в 0,5 л теплої води.

Беремо ганчірку, занурюємо її в розчин і протираємо внутрішню частину мікрохвильової печі. Після цього бажано залишити піч відкритою та провітрити приміщення, щоб випарувався їдкий запах оцту.

Сода

Звичайна харчова сода — доступний засіб, який чудово підходить для нейтралізації запахів у мікрохвильовій печі. Беремо 0,5 ст. л. соди та 0,25 склянки води, змішуємо їх у невеликій мисці. Змочуємо губку і промиваємо отриманим розчином внутрішню частину мікрохвильової печі, залишаємо на 1 годину. Потім робимо процедуру ще раз, а в кінці промиваємо все чистою ганчіркою, змоченою в теплій воді.

Кава

Аромат натуральної кави має властивість перебивати сторонні запахи. Беремо 2 ч. л. меленої кави і заварюємо її в 100 мл води. Змочуємо ганчірку, протираємо поверхню камери, закриваємо дверцята мікрохвильової печі і залишаємо в такому вигляді на 2 години.

Пряні спеції

Ще один варіант — у миску з теплою водою насипаємо орегано, мелісу, чебрець, корицю, лаванду. Ставимо її в мікрохвильову піч на найбільшу потужність на 10-15 хвилин. Після того, як прилад охолоне, промиваємо поверхню чистою ганчіркою.