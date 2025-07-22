Фарширована куряча котлета — готуємо з газетою «Для дому і сім'ї»
Сьогодні, 07:04
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Смачний рецепт до вашого столу
Складові:
курячий фарш – 350 г
томати – 2-3 шт. (або за смаком)
шпинат – жменя
бринза – 50-70 г
соус песто – 1-2 ч. л.
паприка – ½ ст л
сіль – ½ ст л (або за смаком)
панірувальні сухарі – для посипання
- До фаршу додаємо паприку, сіль і добре перемішуємо. Викладаємо фарш на пергамент, рівномірно розподіляємо руками або розкачуємо качалкою.
- На одну половину фаршу викладаємо песто, томати, шпинат і бринзу. Накриваємо іншою половиною фаршу, піднімаючи пергамент, як ніби складаємо аркуш А4 навпіл. Добре притискаємо краї.
- Посипаємо панірувальними сухарями, акуратно притискаючи їх до поверхні. Викладаємо на деко і запікаємо в розігрітій до 180°C духовці 25-30 хвилин, поки котлета не стане золотистою.
Готову котлету подаємо гарячою
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