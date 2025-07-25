Корисні коржики з сочевиці: простий рецепт для здорового перекусу

Інгредієнти:
- 200 г сухої сочевиці
- 150 мл води
Для начинки (за бажанням):
- вершковий сир
- зелень
- огірок
- рибка
Приготування:
- Замочіть сочевицю у воді на 4 години або на ніч. Потім злийте воду, промийте боби й додайте 150 мл чистої води.
- Збийте масу блендером до однорідної консистенції.
- Розігрійте пательню, злегка змастіть олією. Викладайте сочевичне тісто ложкою, розрівнюючи до форми коржика.
- Смажте з обох боків до золотистої скоринки.
- Подавайте охолодженими з улюбленою начинкою.
Такий варіант перекусу підійде як для домашнього сніданку, так і для пікніка чи обіду на роботі.