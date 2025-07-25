Корисні коржики з сочевиці: простий рецепт для здорового перекусу

Сьогодні, 22:00 Переглядів: 80

Для тих, хто стежить за раціоном або просто хоче спробувати щось нове, пропонуємо рецепт смачних і поживних коржиків із сочевиці. Вони легко готуються та чудово поєднуються з різними начинками.