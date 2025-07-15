Домашній твердий сир за 15 хвилин: простий рецепт з мінімумом інгредієнтів

Сьогодні, 14:32 Переглядів: 184

Хочете приготувати смачний домашній твердий сир без консервантів і зайвих витрат? Вам знадобляться лише кілька базових продуктів і 15 хвилин часу

Інгредієнти: Кисломолочний сир — 1 кг

Молоко — 1 л

Яйце — 1 шт

Сіль — 1–1,5 ч. л.

Сода — 1 ч. л.

Мускатний горіх — дрібка (за бажанням)

Вершкове масло — 100 г (опціонально) Як приготувати: Змішайте кисломолочний сир і молоко у великій каструлі. Поставте на середній вогонь і, постійно помішуючи, доведіть до того, щоб сир зібрався в грудочки, а сироватка відділилася. Відкиньте сирну масу на друшляк, щоб стекла рідина. Перекладіть масу назад у каструлю, додайте яйце, сіль, мускатний горіх і (за бажанням) вершкове масло. Добре перемішайте. Починайте повільно підігрівати, постійно розмішуючи. Додайте соду — маса одразу стане пухкішою. Викладіть отриману сирну масу у форму, трохи утрамбуйте і залиште охолонути. Коли сир повністю охолоне — його вже можна нарізати і подавати.

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