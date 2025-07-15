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Домашній твердий сир за 15 хвилин: простий рецепт з мінімумом інгредієнтів

Сьогодні, 14:32 Переглядів: 184

Хочете приготувати смачний домашній твердий сир без консервантів і зайвих витрат? Вам знадобляться лише кілька базових продуктів і 15 хвилин часу

Інгредієнти:

  • Кисломолочний сир — 1 кг
  • Молоко — 1 л
  • Яйце — 1 шт
  • Сіль — 1–1,5 ч. л.
  • Сода — 1 ч. л.
  • Мускатний горіх — дрібка (за бажанням)
  • Вершкове масло — 100 г (опціонально)

Як приготувати:

  1. Змішайте кисломолочний сир і молоко у великій каструлі. Поставте на середній вогонь і, постійно помішуючи, доведіть до того, щоб сир зібрався в грудочки, а сироватка відділилася.
  2. Відкиньте сирну масу на друшляк, щоб стекла рідина.
  3. Перекладіть масу назад у каструлю, додайте яйце, сіль, мускатний горіх і (за бажанням) вершкове масло. Добре перемішайте.
  4. Починайте повільно підігрівати, постійно розмішуючи. Додайте соду — маса одразу стане пухкішою.
  5. Викладіть отриману сирну масу у форму, трохи утрамбуйте і залиште охолонути.

Коли сир повністю охолоне — його вже можна нарізати і подавати.

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Автор: Мирослава Українська
Теги: рецепти сир
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