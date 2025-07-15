Домашній твердий сир за 15 хвилин: простий рецепт з мінімумом інгредієнтів
Сьогодні, 14:32
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Хочете приготувати смачний домашній твердий сир без консервантів і зайвих витрат? Вам знадобляться лише кілька базових продуктів і 15 хвилин часу
Інгредієнти:
- Кисломолочний сир — 1 кг
- Молоко — 1 л
- Яйце — 1 шт
- Сіль — 1–1,5 ч. л.
- Сода — 1 ч. л.
- Мускатний горіх — дрібка (за бажанням)
- Вершкове масло — 100 г (опціонально)
Як приготувати:
- Змішайте кисломолочний сир і молоко у великій каструлі. Поставте на середній вогонь і, постійно помішуючи, доведіть до того, щоб сир зібрався в грудочки, а сироватка відділилася.
- Відкиньте сирну масу на друшляк, щоб стекла рідина.
- Перекладіть масу назад у каструлю, додайте яйце, сіль, мускатний горіх і (за бажанням) вершкове масло. Добре перемішайте.
- Починайте повільно підігрівати, постійно розмішуючи. Додайте соду — маса одразу стане пухкішою.
- Викладіть отриману сирну масу у форму, трохи утрамбуйте і залиште охолонути.
Коли сир повністю охолоне — його вже можна нарізати і подавати.
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