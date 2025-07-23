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Готуємо з газетою "Для дому і сім'ї" - штолен

Сьогодні, 07:01 Переглядів: 0

 

Складові:

Опара:

200 г борошна.

180 мл молока.

15 г сухих дріжджів.

Тісто:

500 г борошна.

50 г подрібнених горіхів.

Цедра 1-го апельсину.

1/2 ч.л. солі.

150 г цукру.

10 г ванільного цукру.

220 г вершкового масла.

200 г родзинок.

100 г журавлини.

60 г цукатів.

250 мл апельсинового соку.

  • Сухофрукти заливаємо на ніч апельсиновим соком.
  • Для опари з‘єднуємо борошно, тепле молоко, дріжджі, накриваємо плівкою і лишаємо на 30 хвилин.
  • Для тіста з‘єднуємо борошно, подрібнені горіхи, цедру апельсину, ваніль, сіль, цукор, перемішуємо, додаємо м‘яке масло, і замішуємо тісто в крихту. Додаємо опару і вимішуємо тісто до однорідності. Додаємо сухофрукти, перемішуємо з тістом.
  • Залишаємо тісто на 1 годину.
  • Ділимо на 2 частини. Розкачуємо тісто та складаємо, викладаємо на деко. Даємо 20 хв підійти.
  • Випікаємо на нижньому рівні при 180 градусах 1 годину.
  • Ще теплі штолени змазуємо маслом і присипаємо пудрою.
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Автор: Мирослава Українська
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