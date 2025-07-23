Готуємо з газетою "Для дому і сім'ї" - штолен
Сьогодні, 07:01
Переглядів: 0
Складові:
Опара:
200 г борошна.
180 мл молока.
15 г сухих дріжджів.
Тісто:
500 г борошна.
50 г подрібнених горіхів.
Цедра 1-го апельсину.
1/2 ч.л. солі.
150 г цукру.
10 г ванільного цукру.
220 г вершкового масла.
200 г родзинок.
100 г журавлини.
60 г цукатів.
250 мл апельсинового соку.
- Сухофрукти заливаємо на ніч апельсиновим соком.
- Для опари з‘єднуємо борошно, тепле молоко, дріжджі, накриваємо плівкою і лишаємо на 30 хвилин.
- Для тіста з‘єднуємо борошно, подрібнені горіхи, цедру апельсину, ваніль, сіль, цукор, перемішуємо, додаємо м‘яке масло, і замішуємо тісто в крихту. Додаємо опару і вимішуємо тісто до однорідності. Додаємо сухофрукти, перемішуємо з тістом.
- Залишаємо тісто на 1 годину.
- Ділимо на 2 частини. Розкачуємо тісто та складаємо, викладаємо на деко. Даємо 20 хв підійти.
- Випікаємо на нижньому рівні при 180 градусах 1 годину.
- Ще теплі штолени змазуємо маслом і присипаємо пудрою.
Теги:
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.