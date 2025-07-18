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Лагідна українізація: чим замінити фразу «сьогоднішній день»

Сьогодні, 07:01 Переглядів: 176

У рубриці «Говоримо українською правильно» ми проводимо лагідну українізацію: пояснюємо випадки застосування правопису, мовних норм, публікуємо цікавинки про мову. Робимо це для того, щоб у нашій країні з кожним днем ставало дедалі більше україномовних українців, а наша солов'їна мова звучала звідусіль!

Ми часто вживаємо словосполучення «сьогоднішній день», не замислюючись над його доцільністю. Утім, така мовна конструкція не завжди доречна — іноді вона лише ускладнює висловлення й дублює зміст.

Такі конструкції мають сенс лише тоді, коли йдеться про протиставлення часових відрізків — день нинішній і день завтрашній (сьогоднішній та прийдешній).

В інших випадках це — надмірність, бо слово «сьогоднішній» уже містить у собі значення «день».

Як краще сказати — залежить від змісту:

Якщо йдеться про конкретний день, доречніше вживати «сьогодні» або «на сьогодні».

Наприклад:

«Сьогодні було спекотно» замість «Сьогоднішній день був жарким».

«На сьогодні питання не розв’язане» замість «На сьогоднішній день питання не розв’язане».

Якщо мається на увазі сучасність загалом — краще сказати «нині», «тепер», «зараз».

Наприклад:

«Нині безпілотники є зброєю, що змінює перебіг війни» замість «На сьогоднішній день БпЛА є зброєю, що змінює перебіг війни».

  • На сьогоднішній день — на сьогодні
  • Сьогоднішній день — сьогодні
  • З сьогоднішнього дня — від сьогодні
  • По сьогоднішній день — до сьогодні

Додайте українського колориту: ці забуті слова зроблять вашу мову яскравішою 

У нашій мові є багато колоритних слів, які незаслужено забувають або надто рідко використовують. Наприклад, замість звичних словосполучень можна використовувати коротші і яскравіші аналоги. Ось вони:

  • «взятися двома руками» легко замінюється на слово «обіруч». Приклад: «Вона тримала дитину обіруч, притискаючи до себе.»
  • «з обох боків» — на слово «обабіч». Приклад: «Обабіч дороги ростуть кульбабки.»
  • «лежати на спині» можна передати словом «горілиць». Приклад: «Він упав горілиць і дивився в небо, не рухаючись.»
  • «обличчям донизу» — «долілиць».

Ще одне маловживане слово — «поготів», яке означає «тим більше». Наприклад:

«Пташка і та має своє гніздо, а людина — і поготів повинна мати своє».

Не менш образне слово — «навдивовижу», що передає сильне захоплення або надзвичайність чогось. «Навдивовижу гарний вечір видався — тихий і теплий».

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Автор: Мирослава Українська
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