Лагідна українізація: слова, які неможливо перекласти жодною мовою

У рубриці «Говоримо українською правильно» ми проводимо лагідну українізацію: пояснюємо випадки застосування правопису, мовних норм, публікуємо цікавинки про мову. Робимо це для того, щоб у нашій країні з кожним днем ставало дедалі більше україномовних українців, а наша солов'їна мова звучала звідусіль!
У мовному просторі існують слова, які майже неможливо перекласти іншими мовами — не лише через брак лексичних відповідників, а й через глибокий культурний зміст. В українській мові таких слів чимало. Ось декілька прикладів:
Хоча слово «любитель» і є в деяких українських словниках, проте в деяких контекстах фраза «на любителя» звучить як калька і тоді замість неї краще вживати українські слова — «поціновувач», «шанувальник».
Якщо ж говорять про щось, що не є предметом загального обожнювання, то правильним перекладом виразу «на любителя» можуть бути такі варіанти:
Українські відповідники потрібно добирати залежно від контексту. Наприклад, «це на любителя» (у значенні «справа смаку») — «це справа смаку», або «картина для любителів» — «картина для поціновувачів», «фільм на любителя» — «фільм на знавця».
Це одна з улюблених чиновниками кальок — слово «дороговартісний», калька з російського «дорогостоящий». Немає в українській мові «дороговартісного» обладнання, є «дороге обладнання». Або «дуже дороге», «сучасне», «надсучасне». Але не «дороговартісне». Іноді ще кажуть просто «вартісне» у значенні «дороге», але й це неправильно. Слово «вартісний» в українській мові є, але значення у нього інше. Це прикметник від слова «вартість». Можна говорити, наприклад, про «вартісне обґрунтування», «вартісне визначення», але не про «вартісні меблі». А ще доводилося в чиновницькій мові чути «коштовне обладнання». Теж неправильно. Коштовними можуть бути прикраси чи каміння в прикрасах, але не обладнання.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.