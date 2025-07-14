«Шо» — не помилка, а «пробка» — не затор: як говорити правильно

Сьогодні, 12:32 Переглядів: 334

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Так говорив навіть Іван Франко? Чи справді «шо» — мовна помилка?

Часто можна почути, що «шо» — це суржик, неправильне вживання або русизм. Але насправді це слово має українське коріння, закріплене в діалектах, художній літературі та живій мові.

Це слово — не русизм

По-перше, «шо» — не русизм. Цей варіант питального займенника «що» притаманний південно-західним і північним українським діалектам. Його вживають жителі Волині, Поділля, Закарпаття, Буковини, частини Полісся. Історично він функціонує в говорах цих регіонів століттями.

«Шо» використовували навіть класики

По-друге, класики української літератури теж використовували «шо» у своїх творах. Це не стилізація під недолугість — а відображення реального мовлення. Наприклад, Іван Франко писав: «Та шо ти мені розказуєш?». Подібні приклади є у Панаса Мирного, Лесі Українки, Ольги Кобилянської.

І нарешті, мовознавці класифікують «шо» як розмовну, не літературну форму. Вона не є нормативною в офіційно-діловому стилі — однак цілком природна в неформальному спілкуванні.

Це діалектизм, а не суржик. І засуджувати його — означає ігнорувати багатство й розмаїття української мови.

Не «пробка» і не «корок»: як насправді називається скупчення авто на дорозі

У щоденному вжитку українці часто використовують словосполучення на кшталт «дорожня пробка» або «корок на дорозі». Проте фахівці зі словникової справи наголошують — у нормативному мовленні такі вислови не є коректними.

Слово «корок» у сучасній українській мові має три основні значення: кора коркового дуба, затичка для пляшки й частина підбору або каблука. Також «пробкою» можуть називати затички різного призначення. Проте ніде не йдеться про затори на дорогах.

Натомість саме скупчення транспорту, що ускладнює або блокує рух, згідно з мовною нормою, називається «затором».

Це пряме й усталене значення, яке слід уживати в офіційній комунікації — зокрема у ЗМІ, на радіо, в документах та інформаційних повідомленнях.

Форми «дорожній затор» або «затор на дорозі» вважаються правильними.

А от уживання слів «пробка» чи «корок» у цьому контексті можливе лише в усному чи художньому мовленні, як переносне значення.

Отже, з погляду нормативної української мови, правильно казати саме «затор».