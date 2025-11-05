ГО "Захист держави"
Споживач, Полтавщина, Україна, Світ

Мобільний інтернет в Україні стане швидшим і якіснішим: парламент ухвалив новий закон

Сьогодні, 10:00 Переглядів: 144 Коментарів: 2

 

Документ встановлює стандарти швидкості, дозволить користувачам перевіряти якість зв’язку та зобов’яже операторів розвивати мережі у селах

Верховна Рада ухвалила законопроєкт, який має покращити якість мобільного інтернету та зв’язку в Україні. Про це учора, 4 листопада, повідомили в Мністерстві цифрової трансформації.

Документ спрямований на розвиток цифрової інфраструктури та забезпечення стабільного зв’язку для всіх українців — навіть у найвіддаленіших громадах.

Що зміниться:

1. Обов’язкові стандарти швидкості.
Уперше на законодавчому рівні встановлять мінімальні показники швидкості інтернету (у мегабітах за секунду). Мобільні оператори зобов’язані будуть надавати послуги відповідно до цього стандарту.

2. Перевірка якості зв’язку через смартфон.
Користувачі зможуть самостійно перевіряти швидкість і якість мобільного інтернету за допомогою спеціальної системи моніторингу. Дані автоматично передаватимуться до НКЕК — національного регулятора у сфері електронних комунікацій. Це дозволить визначати проблемні ділянки мережі та швидше усувати збої.

3. Більше базових станцій у селах.
Скасування мораторію на перевірку виконання ліцензійних умов стимулюватиме операторів активніше будувати нові базові станції у сільській місцевості, щоб мінімізувати «білі плями» зв’язку.

4. Національний роумінг залишиться.
Система національного роумінгу, запроваджена під час війни, діятиме і після завершення воєнного стану. Це дозволить українцям перемикатися між мережами різних операторів, щоб не залишатися без зв’язку у разі аварій чи надзвичайних ситуацій.

Законопроєкт має підписати Президент України. Вже після цього документ набуде чинності, а користувачі зможуть відчути поліпшення якості зв’язку.

Нагадаємо, в Україні до кінця 2030 року повністю вимкнуть 3G-зв'язок.

0
Автор: Яна Гудзь
Теги: інтернет мобільний зв'язок
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Коментарі: 2

1 732
Andron777:
Сьогодні, 10:12

А зараз шо, не можна виміряти швидкість інтернету без цього закону?smirk


0 0
1
zzzㅤzzz:
Сьогодні, 10:27

А могли б військовим допомогти


1 0

