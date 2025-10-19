Олена Шуляк
Споживач, Полтавщина

На Полтавщині аграрії завершують збір соняшника й сої

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 55

Аграрії області вже зібрали понад мільйон тонн кукурудзи

Сільгоспвиробники Полтавщини продовжують осінні польові роботи — збирають урожай і засівають нові площі. В області вже зібрано соняшника — 1 млн 3,9 тис. тонн, кукурудзи на зерно — 1 млн 17,4 тис. тонн. Про це повідомили у Полтавській обласній військовій адміністрації 18 жовтня.

Також аграрії зібрали сої — 417,1 тис. тонн та цукрових буряків — 283,9 тис. тонн.

Минулого тижня аграрії повністю завершили збирання гречки та проса. Наразі вже засіяно 266,3 тис. гектарів озимих культур, зокрема:

  • 256,3 тис. га пшениці,
  • 7,1 тис. га ячменю,
  • 2,9 тис. га жита.

Роботи тривають, і аграрії планують завершити осінній комплекс у найближчі тижні, якщо дозволить погода.

Нагадаємо, раніше фермери розповідали, що на Полтавщині цьогорічний урожай сої вдвічі нижчий за торішній через засуху та приморозки.

Автор: Телеграф
Теги: аграрії врожай
Вверх