На Полтавщині аграрії завершують збір соняшника й сої

Сільгоспвиробники Полтавщини продовжують осінні польові роботи — збирають урожай і засівають нові площі. В області вже зібрано соняшника — 1 млн 3,9 тис. тонн, кукурудзи на зерно — 1 млн 17,4 тис. тонн. Про це повідомили у Полтавській обласній військовій адміністрації 18 жовтня.
Також аграрії зібрали сої — 417,1 тис. тонн та цукрових буряків — 283,9 тис. тонн.
Минулого тижня аграрії повністю завершили збирання гречки та проса. Наразі вже засіяно 266,3 тис. гектарів озимих культур, зокрема:
Роботи тривають, і аграрії планують завершити осінній комплекс у найближчі тижні, якщо дозволить погода.
Нагадаємо, раніше фермери розповідали, що на Полтавщині цьогорічний урожай сої вдвічі нижчий за торішній через засуху та приморозки.
