На Полтавщині аграрії завершують збір соняшника й сої

Сьогодні, 15:05

Сільгоспвиробники Полтавщини продовжують осінні польові роботи — збирають урожай і засівають нові площі. В області вже зібрано соняшника — 1 млн 3,9 тис. тонн, кукурудзи на зерно — 1 млн 17,4 тис. тонн. Про це повідомили у Полтавській обласній військовій адміністрації 18 жовтня.

Також аграрії зібрали сої — 417,1 тис. тонн та цукрових буряків — 283,9 тис. тонн.

Минулого тижня аграрії повністю завершили збирання гречки та проса. Наразі вже засіяно 266,3 тис. гектарів озимих культур, зокрема:

256,3 тис. га пшениці,

7,1 тис. га ячменю,

2,9 тис. га жита.

Роботи тривають, і аграрії планують завершити осінній комплекс у найближчі тижні, якщо дозволить погода.

Нагадаємо, раніше фермери розповідали, що на Полтавщині цьогорічний урожай сої вдвічі нижчий за торішній через засуху та приморозки.