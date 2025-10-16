У «Дії» знову доступні послуги з перереєстрації авто та заміни техпаспорту: ціни зросли

З 15-го жовтня у застосунку «Дія» знову можна замовити заміну техпаспорта та перереєстрацію автомобіля онлайн. Про це повідомила пресслужба «Дії».

— Через новий тариф на бланки оновилася вартість двох водійських послуг, а саме: перереєстрація авто та заміна техпаспорта. Сервісний центр МВС підготувався до змін і оновив систему — і тепер усе знову працює в Дії, — йдеться у повідомленні.

Варто зазначити, що нові тарифи на ці послуги суттєво зросли. Перереєстрація тепер коштує 350 грн плюс плата за фізичне або цифрове свідоцтво. Вартість фізичного свідоцтва — 606 грн (цифрове — безкоштовно).

Комбінація номерів може бути безплатною або коштувати до 360 грн. Якщо ви оберете платну комбінацію, ціна може варіюватися від 2000 до 80000 грн. Також передбачена оплата за фізичні номери та їх доставку через «Укрпошту».

Ціни на заміну техпаспорта залежить від його виду. Пластиковий + цифровий коштує 956 грн, а тільки цифровий — 350 грн.

Слід пам’ятати, що при першій реєстрації легкового автомобіля на ім’я покупця в Україні потрібно сплатити також збір до Пенсійного фонду, який залежить від вартості автомобіля — від 3% до 5%.

