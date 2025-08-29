«Нафтогаз» може відключати газ за місячну заборгованість, навіть у 40 грн

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 307

Ціна газу за тарифом «Фіксований» залишиться 7,96 грн/куб до квітня 2026 року

В Україні продовжує діяти мораторій на підвищення тарифів на газ, гарячу воду та опалення. Вартість блакитного палива регулюється постановою уряду про покладання спеціальних обов’язків на НАК «Нафтогаз України».

Ціна газу для населення за тарифним планом «Фіксований» не зміниться — 7,96 грн за кубометр до 30 квітня 2026 року. Цей тариф обрали понад 98% домогосподарств.

Втім, із наближенням опалювального сезону компанія оголосила жорсткіші правила для боржників. Про це повідомляє журналістка Ірина Полякова у YouTube.

Тепер достатньо прострочити платіж лише за один місяць, аби оператор почав процедуру відключення.

Сума боргу значення не має — навіть 40–50 грн може стати причиною припинення постачання.

«Нафтогаз» має право відключити газ через 10 днів після дати, зазначеної у рахунку.

Особливу увагу приділяють оплаті послуг розподілу газу. Саме ці квитанції найчастіше стають причиною відключень.

Термін сплати залишається незмінним:

до 20 числа — за розподіл газу,

до 25 числа наступного місяця — за спожитий газ.

Споживачів зобов’язані попередити письмово щонайменше за 10 днів до відключення, із зазначенням боргу та дати. Після цього доведеться не лише погасити заборгованість, а й сплатити за підключення — від 600 до 1500 грн і більше.

Субсидії

Держава покриває лише соціальну норму споживання:

опалення — 4 кубометри на 1 кв. м житла,

приготування їжі та підігрів води — 10,5 кубометра на людину.

Все понад норму потрібно оплачувати самостійно.

Нагадаємо, що раніше «Нафтогаз України» закликав громадян передавати показники лічильника за природний газ раніше, ніж зазвичай. А саме — з 28 числа, а не з 1-го, як це було раніше.