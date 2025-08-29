«Нафтогаз» може відключати газ за місячну заборгованість, навіть у 40 грн

ГО "Захист держави"
Ветерани мають право навчати дітей захищати Україну!
Олена Шуляк
Олена Шуляк: У переробній промисловості вже створено 20 тис. робочих місць завдяки мільярдним інвестиціям держави
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
"Українські книжки зпалювали ще й новини з цього робили"
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Микола Корецький
Як депутат Полтавської облради від партії «Батьківщина», організував свято для Асоціації інвалідів дитинства «Новий дім»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Споживач, Україна, Світ

«Нафтогаз» може відключати газ за місячну заборгованість, навіть у 40 грн

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 307

 Ціна газу за тарифом «Фіксований» залишиться 7,96 грн/куб до квітня 2026 року

В Україні продовжує діяти мораторій на підвищення тарифів на газ, гарячу воду та опалення. Вартість блакитного палива регулюється постановою уряду про покладання спеціальних обов’язків на НАК «Нафтогаз України».

Ціна газу для населення за тарифним планом «Фіксований» не зміниться — 7,96 грн за кубометр до 30 квітня 2026 року. Цей тариф обрали понад 98% домогосподарств.

Втім, із наближенням опалювального сезону компанія оголосила жорсткіші правила для боржників. Про це повідомляє журналістка Ірина Полякова у YouTube.

Тепер достатньо прострочити платіж лише за один місяць, аби оператор почав процедуру відключення.

Сума боргу значення не має — навіть 40–50 грн може стати причиною припинення постачання.

«Нафтогаз» має право відключити газ через 10 днів після дати, зазначеної у рахунку.

Особливу увагу приділяють оплаті послуг розподілу газу. Саме ці квитанції найчастіше стають причиною відключень.

Термін сплати залишається незмінним:

  • до 20 числа — за розподіл газу,
  • до 25 числа наступного місяця — за спожитий газ.

Споживачів зобов’язані попередити письмово щонайменше за 10 днів до відключення, із зазначенням боргу та дати. Після цього доведеться не лише погасити заборгованість, а й сплатити за підключення — від 600 до 1500 грн і більше.

Субсидії

Держава покриває лише соціальну норму споживання:

  • опалення — 4 кубометри на 1 кв. м житла,
  • приготування їжі та підігрів води — 10,5 кубометра на людину.

Все понад норму потрібно оплачувати самостійно.

Нагадаємо, що раніше «Нафтогаз України» закликав громадян передавати показники лічильника за природний газ раніше, ніж зазвичай. А саме — з 28 числа, а не з 1-го, як це було раніше. 

0
Автор: Руслана Горгола Джерело фото: naftogaz.com
Теги: Нафтогаз боржники
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх