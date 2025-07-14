Що подорожчало, а що подешевшало на Полтавщині у червні — облдержадміністрація

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Влітку традиційно підвищується вартість проїзду в залізничному пасажирському транспорті та зростають сезонні ціни на послуги ресторанів та готелів

Протягом червня на споживчому ринку Полтавщини здешевшали деякі товари. Про це повідомила пресслужба Полтавської ОВА.

Найбільше знизились у ціні одяг (-7,7%), олія соняшникова (-2,3%), яйця (-2,2%). Водночас подорожчали фрукти (+19,9%), залізничний пасажирський транспорт (+4,7%), м’ясо та м’ясопродукти (+3%), паливо та мастила (+2,3%).

У сфері охорони здоров’я підвищення на 1,3% зумовлено подорожчанням амбулаторних послуг на 2%, фармацевтичної продукції, медичних товарів та обладнання — на 1,4%.

Ціни на транспорт у червні зросли на 0,9% за рахунок підвищення вартості проїзду в залізничному пасажирському транспорті на 4,7% (сезонне подорожчання), палива та мастил — на 2,3%, проїзду в автодорожньому пасажирському транспорті — на 0,1%. Водночас транспортні засоби подешевшали на 0,4%.

На 0,1-1,2% знизились ціни також у сфері зв’язку, на предмети домашнього вжитку, побутову техніку, у сфері відпочинку і культури та поточне утримання житла. Ціни на послуги ресторанів та готелів зросли на 2%.

Нагадаємо, у суботу, 12 липня, ми традиційно писали про те, як за тиждень змінилися ціни на ягоди, овочі, фрукти та м’ясо на центральному ринку Кременчука.

А 10 липня ми писали про моніторинг цін Кременчуцького райуправління Держпродспоживслужби на соціально значущі товари у торгівельних закладах району. Протягом минулого тижня подорожчали молоко та яйця, а овочі та картопля суттєво подешевшали. Також поновилося зростання цін на пальне — бензин подорожчав на 50 копійок за літр.