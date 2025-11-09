Олена Шуляк
Україна, Світ, Соціальний захист

Як підтвердити трудовий стаж, якщо втрачено трудову книжку

Сьогодні, 17:30 Переглядів: 228

Пенсійний фонд пояснив, які документи приймають для підтвердження стажу роботи до 2004 року

Право на страхову пенсію визначає страховий стаж, набутий людиною. Про це нагадали у Пенсійному фонді України.

Стаж, здобутий після 1 січня 2004 року (після набрання чинності Законом України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»), обчислюють за даними регістру застрахованих осіб.

А від періодів трудової діяльності до 2004 року підтверджують документально. Основним документом є трудова книжка, видана під час першого працевлаштування.

Якщо трудова книжка втрачена чи містить неточності, стаж можна підтвердити іншими документами згідно з постановою Кабміну № 637 від 12 серпня 1993 року. Зокрема, приймаються:

  • справки або виписки з підприємств та установ;

  • особисті рахунки та відомості про зарплату;

  • трудові договори, угоди чи характеристики з відмітками для виконання роботи;

  • членські квитки профспілок із відмітками про сплату внесків;

  • дані з регістру застрахованих осіб.

Якщо підприємство розташоване на окупованій території або його документи знищені через війну, стаж роботи можуть підтвердити показання щонайменше двох свідків, які працювали разом із заявником і мають власні документи про цей період.

У разі, коли трудова книжка має виправлення або сумнівні записи про роботу на підприємствах у Криму чи на Донбасі, стаж підтверджують комісії при головних управліннях Пенсійного фонду . Вони створені відповідно до постанови правління ПФУ № 18-1 від 10 листопада 2006 року.

Стаж роботи у шкідливих чи тяжких умовах (за списками № 1 та № 2) підтверджується лише документально. Якщо підприємство ліквідоване без правонаступника, пільговий стаж також розглядають відповідні комісії на основі архівних даних.

Автор: Мирослава Українська
Теги: ПФУ стаж трудова книжка
telegraf.in.ua
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

