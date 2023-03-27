У мережі вийшов документальний фільм про визволення Ірпеня

Сьогодні, 19:02 Переглядів: 2

28 березня 2022 року було звільнено Ірпінь, який стримав ворога на шляху до столиці та отримав статус «Ірпінь – місто-Герой». Цьому передували бої, внаслідок яких було зруйновано 70% соціальної та житлової інфраструктури Ірпеня.

Ці події відображені у фільмі «Форпост Ірпінь», основою якого стали відеоматеріали, зняті на мобільні телефони безпосередніми учасниками подій лютого-березня 2022 року. Фільм знято на основі книги «Битва за Ірпінь» Петра Щербини, який виступив продюсером та керівником авторської групи фільму до річниці визволення міста.

Хронометраж фільму 40 хвилин. «Форпост Ірпінь» озвучив український рок-музикант, соліст гурту «Друга Ріка» Валерій Харчишин.