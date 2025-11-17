Олена Шуляк
Нардеп Олена Шуляк: Держава формує комплексну систему турботи про дітей – від народження до школи
ГО "Захист держави"
Корупція під час війни — злочин проти держави: заява організації
Микола Корецький
Як депутат Полтавської облради від партії «Батьківщина», підтримав ініціативу волонтерів для школи-інтернату
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Українські книжки спалювали ще й новини з цього робили»
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Культура, Полтавщина

На Барвінковій горі встановили шість збільшених копій артефактів з Більського городища

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 185

 Скульптури виготовили й встановили за кошти меценатів

В урочищі Барвінкова гора встановили шість збільшених копій артефактів, знайдених на Більському городищі на Полтавщині. Про це повідомив директор Історико-культурного заповідника «Більськ» Ігор Корост.

За його словами, частина представлених предметів є знаковими символами Більського городища, за якими впізнають пам’ятку. Чому саме ці артефакти обрали для проєкту, у заповіднику розкажуть окремо.

Скульптури виготовили, перевезли та встановили коштом благодійного фонду «Меценатська фундація OLOS». Жодних бюджетних коштів на це не витрачали.

Корост додав, що це лише перший етап, і надалі проєкт матиме продовження.

Більське городище вважають найбільшим у Європі укріпленим поселенням раннього залізного віку. Археологічний комплекс розташований у межиріччі Ворскли та Сухої Груні, переважно в Полтавській області. За даними досліджень, у скіфську добу тут існував політичний і культурний центр племен Дніпровського Лісостепу, який вчені ототожнюють із містом Гелон, описаним Геродотом.

Нагадаємо, що влітку на Полтавщині під час розкопок кургану археологи знайшли золоті прикраси, зброю та поховальну урну. Крім того, минулого літа науковці історико-культурного заповідника «Більськ» під час дослідження кургану натрапили на ямне інгумаційне поховання, а також знайшли залізний ніж із прямою спинкою, поясне кільце та саманідський дирхем (арабську монету, карбовану між 913-942 роками).


2
Автор: Руслана Горгола
Теги: Більськ археологи
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх