На Барвінковій горі встановили шість збільшених копій артефактів з Більського городища

В урочищі Барвінкова гора встановили шість збільшених копій артефактів, знайдених на Більському городищі на Полтавщині. Про це повідомив директор Історико-культурного заповідника «Більськ» Ігор Корост.
За його словами, частина представлених предметів є знаковими символами Більського городища, за якими впізнають пам’ятку. Чому саме ці артефакти обрали для проєкту, у заповіднику розкажуть окремо.
Скульптури виготовили, перевезли та встановили коштом благодійного фонду «Меценатська фундація OLOS». Жодних бюджетних коштів на це не витрачали.
Корост додав, що це лише перший етап, і надалі проєкт матиме продовження.
Більське городище вважають найбільшим у Європі укріпленим поселенням раннього залізного віку. Археологічний комплекс розташований у межиріччі Ворскли та Сухої Груні, переважно в Полтавській області. За даними досліджень, у скіфську добу тут існував політичний і культурний центр племен Дніпровського Лісостепу, який вчені ототожнюють із містом Гелон, описаним Геродотом.
Нагадаємо, що влітку на Полтавщині під час розкопок кургану археологи знайшли золоті прикраси, зброю та поховальну урну. Крім того, минулого літа науковці історико-культурного заповідника «Більськ» під час дослідження кургану натрапили на ямне інгумаційне поховання, а також знайшли залізний ніж із прямою спинкою, поясне кільце та саманідський дирхем (арабську монету, карбовану між 913-942 роками).
