На Барвінковій горі встановили шість збільшених копій артефактів з Більського городища

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 185

В урочищі Барвінкова гора встановили шість збільшених копій артефактів, знайдених на Більському городищі на Полтавщині. Про це повідомив директор Історико-культурного заповідника «Більськ» Ігор Корост.

За його словами, частина представлених предметів є знаковими символами Більського городища, за якими впізнають пам’ятку. Чому саме ці артефакти обрали для проєкту, у заповіднику розкажуть окремо.

Скульптури виготовили, перевезли та встановили коштом благодійного фонду «Меценатська фундація OLOS». Жодних бюджетних коштів на це не витрачали.

Корост додав, що це лише перший етап, і надалі проєкт матиме продовження.