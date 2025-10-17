Олена Шуляк
Культура, Анонс

Поетів, письменників, публіцистів Кременчуччини кличуть взяти участь в літературному конкурсі

Сьогодні, 15:02 Переглядів: 102

Видання на Конкурс приймаються починаючи з 15 жовтня 2025 року і по 30 грудня 2025 року включно

Стартував прийом робіт на Третій щорчний конкурс «Книга року. Кременчуччина», який проводить Творча спілка письменників Кременчуччини, яку очолює Володимир Шевченко.

— Щороку 3 березня увесь світ відзначає професійне свято — Всесвітній  письменника. Саме в цей день Творча спілка письменників Кременчуччини підіб’є підсумки Третього Щорічного Всеукраїнського конкурсу «Книга року. Кременчуччина».

Спілка об’єднує за професійними інтересами українських письменників Кременчуччини: міста Кременчука і  Кременчуцької, Глобинської, Горішньоплавнівської міської, Градизької, Кобеляцької, Козельщинської, Семенівської селищних, Кам’янопотоківської,  Новогалещинської, Оболонської, Омельницької,  Піщанської, Пришибської сільських територіальних громад. Зпапрошуємо брати участь всіх охочих! — повідомив очільник спілки.

На Конкурс приймаються  видання, які зареєстровані у Книжковій палаті України, мають власний ISBN і видані упродовж 2025 року у будь-якому видавництві чи друкарні. На розгляд Поважного Журі не приймаються колективні видання, а лише авторські друковані видання не більше двох найменувань книг від одного автора.

Видання на Конкурс приймаються починаючи з 15 жовтня 2025 року і по 30 грудня 2025 року включно.

На розгляд не приймаються колективні видання — тільки два примірника авторського друкованого видання не більше 2-х найменувань книг на номінації:

1.Поезія.

2.Проза.

3.Дитяч0-юнацька книга.

4.Публіцистика.

5.Історія Землі Полтавської.

Видання приймаються на розгляд Журі бібліотекарями читальної зали Філії № 2 ім. Павла Житецького КЗК «Кременчуцька міська публічна бібліотека» за адресою: м. Кременчук, вул. Соборна 9/16 з 10-ї до 17-ї години щодня, крім п’ятниці та суботи (під час оголошення повітряної тривоги бібліотека не працює). 

З Умовами Конкурсу можна ознайомитися у читальній залі Філії № 2 КЗК «Кременчуцька міська публічна бібліотека» за адресою: м. Кременчук, вул. Соборна 9/16.


Автор: Мирослава Українська
