Культура, Кременчук

Місто, детектив і передбачення: що кременчужанам почитати на вихідних

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 74

 Спеціально для читачів «Телеграфа» бібліотекар відділу абонемента філії № 2 Кременчуцької міської публічної бібліотеки Наталія Манжеліївська підготувала чергову добірку книжкових новинок
 

Валер’ян Підмогильний «Місто»

Головний герой цього роману Степан Радченко — мрійник із гарячим серцем і розхристаною душею. Скептик, який добре знає, що зрадити раз — означає зрадити назавжди. Амбітний і здібний, він палить по собі мости, прагнучи завоювати місто — тимчасово чужий і до нестями бажаний для нього світ. Невтомний експериментатор, він закохується й закохує жінок, досліджує власне «Я» і межі дозволеного. Чи вдасться йому не загубити себе в калейдоскопі днів і вихорі подій? Степан випробовує місто на міцність, а воно його. Та чи буде переможець у цьому протистоянні, ви дізнаєтесь, прочитавши книгу.

Кайлі Скотт «Останні дні Лайли Гудлак»

Випадково врятувавши життя незнайомій жінці, Лайла натомість геть неочікувано отримує п’ять передбачень. І якщо з нібито виграшних лотерейних номерів можна просто посміятися, то ймовірна дата смерті змушує нервувати. Спочатку Лайла ігнорує ці пророцтва, але коли перші три справджуються, її недовіра перетворюється на паніку. Усе погіршується, коли дівчина ледве не потрапляє в ДТП разом з Алістером Ленноксом, незаконнонародженим сином британського короля, який, за словами відьми, є Лайлиною другою половинкою.

  

 

Кара Хантер «Ворог дуже близько»

Детектив оксфордської поліції Адам Фоулі знає: якщо злочин скоєно проти дитини, то в дев’яти випадках з десяти в цьому винен хтось із її найближчого оточення. Тому, коли під час костюмованої вечірки із власного двору зникає восьмирічна Дейзі Мейсон, її родина підпадає під підозру. А сім’я в неї, безумовно, дивна: маму цікавить лише власна зовнішність, батько — холодний та байдужий, а брат має проблеми з психікою.
Детектив намагається знайти хоч якийсь слід зниклої дівчинки, але вона ніби розчинилась у повітрі: ніхто нічого не бачив, ніхто навіть не розмовляв з нею на тій вечірці. А шанси знайти дитину живою тануть з кожною годиною.
Автор: Руслана Горгола Джерело фото: cdn.abo.media
Теги: книги бібліотека
Вверх