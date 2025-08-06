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Культура

Водограй світла і кольору: відкрилась виставка акварелей Ольги Буяджи в Кременчуці

Вчора, 22:00 Переглядів: 86

 

У Кременчуцькому краєзнавчому музеї відкрилась виставка «Вчора Сьогодні Завтра» — акварелі Ольги Буяджи, яка через мистецтво пережила війну, евакуацію і віднайшла натхнення. Її роботи — подих, світло і спокій у неспокійні часи

6 серпня Кременчуцький краєзнавчий музей наповнився світлом і тишею акварельних історій. Відкрилась виставка харківської художниці Ольги Буяджи — «Вчора Сьогодні Завтра». Майже тридцять робіт, створених у різні періоди війни, стали не лише мистецькою подією, а й глибоким людським актом — подихом у часі, коли дихати непросто.

Ольга — харків’янка. Вона понад двадцять років малює, має освіту художника-викладача, брала участь у численних виставках і пленерах в Україні та за її межами. Війна змусила її покинути рідне місто і переїхати до Світловодська. Саме тут вона знову почала малювати — щодня, вперто, з вірою.

«Світловодськ я сприйняла як лікування. Дуже красиво. Вода, краєвиди — усе це надихало. І я вирішила: буду малювати, буду ділитися цим. А ще — запрошувати інших митців виїжджати на пленери. Це дуже допомагає: і душі, і людям навколо».

 

Акварель, що подорожує разом із серцем

Акварель — головна техніка, в якій працює Ольга.

«Я дуже люблю саме акварель. Вона легка, її зручно брати із собою в мандри. Це мій відпочинок, моя терапія. Я пробувала інші техніки, але вони не так надихають. Акварель — різна: розмита, різка, концентрована. Я й досі досліджую її, експериментую з новими фарбами».

На виставці представлені роботи, створені в Італії, Чорногорії, Карпатах, на заході України, але переважна частина — з Кременчуцького краю. Подорожнє, Нагірне, Дніпровські кручі, Придніпровський парк — місця, які відкривались через колір, повітря, світло.

«Найулюбленіша моя робота — «Нагірне». Це було перше враження від Дніпровських круч. Я поїхала сама — просто розвідати. Це були перші дні Незалежності — в період війни. І я тоді відчула: ось воно, моє. Я незалежна, я тут, і я можу малювати. Треба це показувати людям — ту красу, в якій вони живуть».

Коли картина лікує

Картини Ольги — це не просто зображення. Це діалог. Це досвід. Її акварелі — про вразливість і про гідність, про красу буденного і про глибину емоцій.

«Живопис — це емоції. І фарби, і колір — це, в першу чергу, емоції. А ще — вихід. Для кожного. Я дуже ціную, коли навіть ті, хто не вчився, починають малювати. Це зцілення. Але лікує не сама картина. Лікує процес. Саме тому я вважаю, що малювати зараз потрібно всім, хто відчуває цей порив».

Виставка «Вчора Сьогодні Завтра» — це не просто назва. Це концепція часу, який обпікає і водночас дарує щось нове. Роботи на експозиції охоплюють роки з 2022-го: тут є легкі, майже ефемерні замальовки, зроблені на пленерах, і глибокі композиції, де фарба стала формою мовчазного опору, пошуку рівноваги і тепла.

Світло крізь папір

Акварель, як техніка, вимагає особливого внутрішнього стану. Вона не пробачає помилок, не дає шансу на виправлення. Але саме тому вона така чесна. Кожен шар фарби в роботах Ольги створює ефект світла, що просвічується крізь папір — ніби ми дивимось не на картину, а на мить. Її пейзажі — дихають. Натюрморти — зупиняють час.

«На мольбертах — останні роботи, де я експериментувала з технікою. А ось цей ряд — переважно академічна акварель, яку я вивчала ще 20 років тому. І все це — частина мене. Моїх змін. Моєї дороги».

Запрошення на зустріч із собою

Виставка працює до кінця місяця з 9.00 до 16.30, окрім понеділка та вівторка. Вхід вільний. І в цьому теж є певна чесність: доторк до мистецтва має бути доступним.


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Автор: Сабіна Юркіна
Теги: виставка художниця акварель
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