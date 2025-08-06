Водограй світла і кольору: відкрилась виставка акварелей Ольги Буяджи в Кременчуці

У Кременчуцькому краєзнавчому музеї відкрилась виставка «Вчора Сьогодні Завтра» — акварелі Ольги Буяджи, яка через мистецтво пережила війну, евакуацію і віднайшла натхнення. Її роботи — подих, світло і спокій у неспокійні часи
6 серпня Кременчуцький краєзнавчий музей наповнився світлом і тишею акварельних історій. Відкрилась виставка харківської художниці Ольги Буяджи — «Вчора Сьогодні Завтра». Майже тридцять робіт, створених у різні періоди війни, стали не лише мистецькою подією, а й глибоким людським актом — подихом у часі, коли дихати непросто.
Ольга — харків’янка. Вона понад двадцять років малює, має освіту художника-викладача, брала участь у численних виставках і пленерах в Україні та за її межами. Війна змусила її покинути рідне місто і переїхати до Світловодська. Саме тут вона знову почала малювати — щодня, вперто, з вірою.
Акварель — головна техніка, в якій працює Ольга.
На виставці представлені роботи, створені в Італії, Чорногорії, Карпатах, на заході України, але переважна частина — з Кременчуцького краю. Подорожнє, Нагірне, Дніпровські кручі, Придніпровський парк — місця, які відкривались через колір, повітря, світло.
Картини Ольги — це не просто зображення. Це діалог. Це досвід. Її акварелі — про вразливість і про гідність, про красу буденного і про глибину емоцій.
Виставка «Вчора Сьогодні Завтра» — це не просто назва. Це концепція часу, який обпікає і водночас дарує щось нове. Роботи на експозиції охоплюють роки з 2022-го: тут є легкі, майже ефемерні замальовки, зроблені на пленерах, і глибокі композиції, де фарба стала формою мовчазного опору, пошуку рівноваги і тепла.
Акварель, як техніка, вимагає особливого внутрішнього стану. Вона не пробачає помилок, не дає шансу на виправлення. Але саме тому вона така чесна. Кожен шар фарби в роботах Ольги створює ефект світла, що просвічується крізь папір — ніби ми дивимось не на картину, а на мить. Її пейзажі — дихають. Натюрморти — зупиняють час.
Виставка працює до кінця місяця з 9.00 до 16.30, окрім понеділка та вівторка. Вхід вільний. І в цьому теж є певна чесність: доторк до мистецтва має бути доступним.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.