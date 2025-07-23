Кременчуцька міська художня галерея запрошує кременчужан на ювілейну виставку «75 кадр», присвячену кременчуцькому художнику та фотографу Ігорю Носову. В експозиції будуть представлені найкращі фотографії та картини, які охоплюють період останніх років роботи 75-річного митця.
Відкриття виставки заплановане на 24 липня о 14.00.
Адреса: Кременчук, вул. Коцюбинського, 4.
Виставка діятиме до 17 серпня.
Вхід вільний.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.