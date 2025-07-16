Проєкт історичних театралізованих екскурсій від Кременчуцької міської художньої галереї розширює партнерства.

— Разом із Софією Лукаш-Біляковою, випускницею Кременчуцького ліцею № 5 імені Т. Г. Шевченка, яка представляла свою роботу на Малій академії наук і досліджує урбаноніми Кременчука, кременчужан запрошуємо вас у подорож містом крізь призму імен, назв та образів, — каже Надія Купенко, директорка галереї.