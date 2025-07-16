Кременчужан запрошують на історичну театралізовану екскурсію по місту (афіша)
Сьогодні, 11:01
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Участь в екскурсії безкоштовна
Проєкт історичних театралізованих екскурсій від Кременчуцької міської художньої галереї розширює партнерства.
— Разом із Софією Лукаш-Біляковою, випускницею Кременчуцького ліцею № 5 імені Т. Г. Шевченка, яка представляла свою роботу на Малій академії наук і досліджує урбаноніми Кременчука, кременчужан запрошуємо вас у подорож містом крізь призму імен, назв та образів, — каже Надія Купенко, директорка галереї.
Екскурсія відбудеться 18 липня о 18.00
Старт: Кременчуцька міська художня галерея
Маршрут піший, близько два км, орієнтовна тривалість — дві години.
— Тематика — арт-богема минулого століття. Це новий, дослідницький погляд на знайомі вулиці, які будуть оживати в наших розповідях.
Участь безкоштовна.
Повторення найближчим часом не планується, тож не пропустіть цю унікальну можливість!
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