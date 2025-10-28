У Раді зареєстрували законопроєкт про створення «реєстру дропів», яким обмежать кількість карток та платежів

«Дропи» все більше використовуються відвертими злочинцями — від кол-центрів до торгівлі наркотичними засобами
У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт № 14161, який передбачає створення «реєстру дропів» для посиленого контролю за фінансовими операціями. Ця ініціатива спрямована на боротьбу з нелегальним обігом коштів та зменшення використання платіжної інфраструктури злочинцями.
Серед п’ятьох ініціаторів законопроєкту, голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев та народний депутат Ярослав Железняк.
Він зауважив, що через систему «дропів» зараз проходить до 200 млрд грн і втрати для бюджету становлять десятки мільярдів.
Законопроєкт передбачає:
Серед обґрунтувань необхідності прийняття законопроєкту, вказаного у пояснювальній записці до нього, йдеться про те, що за 6 місяців 2024 року лише двома найбільшими банками, в рамках здійснення фінансового моніторингу, було виявлено та припинено ділові відносини з понад 80 тисячами клієнтів у зв’язку з їх використанням у схемах «дропів». Отримані в рамках наглядової діяльності Національного банку України дані свідчать, що через картки таких «дропів» може проходити близько 200 млрд грн на рік.
Нагадаємо, нещодавно ми писали, що в Україні хочуть створити реєстр «дропів» та розповіли, що загрожує людям, які допомагають шахраям.
Сьогодні ми повідомляли, що покарання у вигляді громадських робіт хочуть збільшити до 8 годин на день та замінювати їх на штраф у разі мобілізації — відповідний законопроєкт також зареєстрований у Верховній Раді.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.