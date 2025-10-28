У Раді зареєстрували законопроєкт про створення «реєстру дропів», яким обмежать кількість карток та платежів

«Дропи» все більше використовуються відвертими злочинцями — від кол-центрів до торгівлі наркотичними засобами

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт № 14161, який передбачає створення «реєстру дропів» для посиленого контролю за фінансовими операціями. Ця ініціатива спрямована на боротьбу з нелегальним обігом коштів та зменшення використання платіжної інфраструктури злочинцями.

Серед п’ятьох ініціаторів законопроєкту, голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев та народний депутат Ярослав Железняк.

— С ьогодні разом з колегами внесли законопроєкт про «реєстр дропів». Це дуже важлива ініціатива, яку ми більше року напрацьовували разом з Нацбанком, Комітетом та експертами ТСК , — написав Ярослав Железняк у Телеграм.

Він зауважив, що через систему «дропів» зараз проходить до 200 млрд грн і втрати для бюджету становлять десятки мільярдів.

— Але головне, це стало головною «фінансовою артерією», через яку оплачують нелегальний алкоголь, ігорку, тютюн. Більш того, «дропи» все більше використовуються відвертими злочинцями: від кол-центрів до торгівлі наркотичними засобами , — зазначив Железняк.

Законопроєкт передбачає:

створення НБУ реєстру осіб операції яких підлягають посиленому контролю;

банки та інші надавачі платіжних послуг будуть вносити в цей реєстр виявлених дропів та підприємства, які використовували міскодінг;

до таких осіб буде застосовано встановлені НБУ ліміти на проведення платіжних операцій та обмеження на кількість карток (тільки для фізосіб);

⁠банки та інші надавачі платіжних послуг будуть зобовʼязані перевіряти регулярно наявність своїх клієнтів в такому реєстрі.

— Попри міфи, ми спеціально обрали до першого читання дуже консервативну версію. Ніякі рахунки одразу закривати ніхто не буде. Навпаки, допоможуть людині отримати інформацію, що її картку використовують злочинці. А для всіх інших, це можливість відійти від загальних обмежень по тим самим p2p, до більш таргетованого підходу банків саме для клієнтів, які потрапили під такий ризик , — вказав Железняк.

Серед обґрунтувань необхідності прийняття законопроєкту, вказаного у пояснювальній записці до нього, йдеться про те, що за 6 місяців 2024 року лише двома найбільшими банками, в рамках здійснення фінансового моніторингу, було виявлено та припинено ділові відносини з понад 80 тисячами клієнтів у зв’язку з їх використанням у схемах «дропів». Отримані в рамках наглядової діяльності Національного банку України дані свідчать, що через картки таких «дропів» може проходити близько 200 млрд грн на рік.

— Головною метою проєкту закону є створення правового механізму для накопичення та обміну інформацією про осіб, платіжні операції яких потребують посиленого контролю, її збереження та доступу до неї надавачів платіжних послуг з метою запобігання діяльності тих осіб, яка не відповідає вимогам законодавства України, — йдеться у пояснювальній записці до законопроєкту.

