Покарання у вигляді громадських робіт хочуть збільшити до 8 годин на день та замінювати їх на штраф у разі мобілізації

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 22

Відбувати громадські роботи можна буде в межах області за умови забезпечення транспортування порушників на обʼєкт та у зворотному напрямку, що зможе забезпечити потребу в безоплатній роботі для ліквідації наслідків ведення воєнних дій

Кабмін зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт № 14154, який вносить зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП), Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо удосконалення виконання покарання у виді штрафу та розширення громадських робіт.

Як зазначено у пояснювальній записці до законопроєкту, яку підписав міністр юстиції Герман Галущенко, його метою є «вдосконалення національного законодавства у частині виконання адміністративних стягнень у вигляді громадських робіт, а також покарань у виді штрафу та громадських робіт».

Громадські роботи полягають у виконанні правопорушниками (засудженими) у вільний від роботи чи навчання час безоплатних суспільно корисних робіт. Згідно з ч. 1 ст. 30-1 КУпАП та ч. 1 ст. 56 ККУ, громадські роботи відбуваються не більш як 4 години на день.

— При цьому 8 годин — це загальновстановлена тривалість робочого часу, протягом якого можливо повноцінно та якісно виконати певний обсяг роботи. Збільшення верхньої межі одноденної норми адміністративного стягнення (покарання) у виді громадських робіт до 8 годин надасть можливість правопорушникам (засудженим) швидше відбути це адміністративне стягнення (покарання), — зазначив міністр юстиції у пояснювальній записці до законопроєкту.

Далі він пояснює, що у чинній редакції ст. 52 ККУ громадські роботи можуть бути призначені лише як основне покарання. А якщо призначати громадські роботи в якості як основного, так і додаткового покарання, то це «дозволить збільшити виховний вплив на засуджених через суспільно корисну роботу, яка довела свою дієвість у процесі виправлення та ресоціалізації засуджених».

Такі зміни також дозволять збільшити кількість осіб, яких можна залучати до відбудови країни.

Герман Галущенко зауважує, що потребує розв’язання питання щодо відбування покарання у виді виправних робіт особами, які після постановлення вироку були мобілізовані на військову службу, адже відповідно до ч. 2 ст. 57 ККУ виправні роботи не застосовуються до військовослужбовців.

— Потребує врегулювання питання надання можливості заміни виправних робіт на штраф у разі призову на військову службу особи після постановлення вироку суду про призначення покарання у виді виправних робіт, — йдеться у пояснювальній записці.

Що змінює законопроєкт

Законопроєкт № 14154 передбачає внесення змін до статей 30-1, 321-2 КУпАП, статті 56 ККУ в частині збільшення виконання громадських робіт до 8 годин, що надасть можливість правопорушникам (засудженим) швидше відбути це адміністративне стягнення (покарання), а також привабить роботодавців до залучення правопорушників.

При цьому пропонується встановлювати графік щоденного виходу на роботу порушника власником підприємства, установи, організації спільно із порушником з урахуванням часу роботи (навчання) порушника на основній роботі.

Законопроєктом також вносяться зміни до ст. 321-3 КУпАП в частині надання можливості відбувати громадські роботи в межах всього міста або області, за умови забезпечення транспортування порушників на об'єкт та у зворотному напрямку, що збільшить зацікавленість органів місцевої влади, підприємств та установ й певною мірою зможе забезпечити потребу в безоплатній роботі для ліквідації наслідків ведення воєнних дій.

Також законопроєктом вносяться зміни до ККУ в частині призначення громадських робіт як основного, так і додаткового покарання, що дозволить збільшити виховний вплив на засуджених через суспільно корисну роботу.

Крім того, пропонується врегулювати питання заміни виправних робіт на штраф у разі призову особи на військову службу після постановлення вироку суду про призначення покарання у виді виправних робіт — передбачені зміни ч. 3 ст. 57 ККУ та ст. 535 КПК.

Міністр юстиції Герман Галущенко вважає, що реалізація цього закону не матиме впливу на ринкове середовище, забезпечення захисту прав та інтересів суб’єктів господарювання, громадян та держави, ринок праці та рівень зайнятості населення та інші суспільні відносини. Водночас його реалізація матиме вплив на права та інтереси територіальних громад.

Нагадаємо, у грудні минулого року набув чинності закон № 4081-ІХ щодо удосконалення виконання покарання у виді штрафу та громадських робіт. Він передбачає заміну штрафу іншим видом покарання у разі, якщо стягнути штраф неможливо у зв’язку з відсутністю майна та коштів у боржника.