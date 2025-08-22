В роботі Приват24 стався масштабний збій

Сьогодні, 14:47 Переглядів: 195

У роботі банківського застосунку Приват24 стався масовий збій. деякі користувачі скаржаться, що не можуть зайти до застосунку банку.

Також деякі клієнти також скаржаться на роботу банкоматів ПриватБанку. З них неможливо отримати гроші.

Доповнено:

Прессекретар ПриватБанку Олег Серга в коментарі РБК-Україна підтвердив, що наразі у клієнтів можуть спостерігатися складнощі з авторизацією та проведенням деяких платежів в Приват24.

«Наші фахівці відновлюють стабільну роботу сервісу», — додав він.

Минулого разу перебої в роботі Приват24 спостерігались у 2022 році.