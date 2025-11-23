На Полтавщині триває сезон цукроваріння: накопали понад 1 млн тонн цукрового буряка та вже виробили 142 тисячі тонн цукру

Підприємства області переробили 910 тисяч тонн цукрового буряку та виробили 142 тисяч тонн цукру. Виробничі потужності регіону дозволяють повністю забезпечити внутрішню потребу в цьому продуктові. Про це повідомив очільник Полтавської ОВА Володимир Когут.
Аграрії області продовжують збір урожаю — намолотили вже 2,2 млн тонн кукурудзи на зерно та накопали понад 1 млн тонн цукрового буряка. Загалом в області зібрали 89,3% від прогнозованого обсягу зернових та зернобобових культур.
Нагадаємо, нещодавно ми писали, що Полтавщина — серед лідерів областей за кількістю збору зернових і зернобобових культур. У жовтні аграрії Кременчуцького району зібрали понад 220 тисяч тонн врожаю, завершили збирання гречки і проса, продовжують обмолот кукурудзи, сої, соняшнику та збирання цукрових буряків.
