Олена Шуляк
Зимова підтримка: як отримати 1000 грн від держави
ГО "Захист держави"
Корупція під час війни — злочин проти держави: заява організації
Микола Корецький
Як депутат Полтавської облради від партії «Батьківщина», підтримав ініціативу волонтерів для школи-інтернату
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Українські книжки спалювали ще й новини з цього робили»
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Бізнес/Робота, Полтавщина

На Полтавщині триває сезон цукроваріння: накопали понад 1 млн тонн цукрового буряка та вже виробили 142 тисячі тонн цукру

Сьогодні, 12:27 Переглядів: 159

 

Аграрії області продовжують збір урожаю — намолотили вже 2,2 млн тонн кукурудзи

Підприємства області переробили 910 тисяч тонн цукрового буряку та виробили 142 тисяч тонн цукру. Виробничі потужності регіону дозволяють повністю забезпечити внутрішню потребу в цьому продуктові. Про це повідомив очільник Полтавської ОВА Володимир Когут.

Аграрії області продовжують збір урожаю — намолотили вже 2,2 млн тонн кукурудзи на зерно та накопали понад 1 млн тонн цукрового буряка. Загалом в області зібрали 89,3% від прогнозованого обсягу зернових та зернобобових культур.

— Вдячні нашим невтомним аграріям та виробникам за сумлінну роботу на результат, — написав Володимир Когут.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що Полтавщина — серед лідерів областей за кількістю збору зернових і зернобобових культур. У жовтні аграрії Кременчуцького району зібрали понад 220 тисяч тонн врожаю, завершили збирання гречки і проса, продовжують обмолот кукурудзи, сої, соняшнику та збирання цукрових буряків. 

0
Автор: Віктор Крук
Теги: Полтавська ОВА аграрії цукор буряк кукурудза
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх