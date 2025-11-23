На Полтавщині триває сезон цукроваріння: накопали понад 1 млн тонн цукрового буряка та вже виробили 142 тисячі тонн цукру

Сьогодні, 12:27 Переглядів: 159

Підприємства області переробили 910 тисяч тонн цукрового буряку та виробили 142 тисяч тонн цукру. Виробничі потужності регіону дозволяють повністю забезпечити внутрішню потребу в цьому продуктові. Про це повідомив очільник Полтавської ОВА Володимир Когут.

Аграрії області продовжують збір урожаю — намолотили вже 2,2 млн тонн кукурудзи на зерно та накопали понад 1 млн тонн цукрового буряка. Загалом в області зібрали 89,3% від прогнозованого обсягу зернових та зернобобових культур.

— Вдячні нашим невтомним аграріям та виробникам за сумлінну роботу на результат , — написав Володимир Когут.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що Полтавщина — серед лідерів областей за кількістю збору зернових і зернобобових культур. У жовтні аграрії Кременчуцького району зібрали понад 220 тисяч тонн врожаю, завершили збирання гречки і проса, продовжують обмолот кукурудзи, сої, соняшнику та збирання цукрових буряків.