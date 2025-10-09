Bloomberg: після ударів по Полтавщині Україна втратила понад половину видобутку газу

Сьогодні, 19:01 Переглядів: 110

Країна може витратити майже 2 мільярди євро на імпорт палива, щоб пережити зиму

Масовані російські атаки на енергетичну інфраструктуру знищили близько 60% внутрішнього видобутку природного газу в Україні. Про це повідомляє агентство Bloomberg із посиланням на джерела, обізнані з ситуацією.

Обстріли 3 жовтня, спрямовані на Харківську та Полтавську області, пошкодили ключові об’єкти газовидобутку. Через це Україні, ймовірно, доведеться закупити за кордоном близько 4,4 млрд кубометрів газу вартістю майже 1,9 млрд євро, пише агентство.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія «зробить усе, щоб перешкодити нам видобувати наш газ». За його словами, головне завдання — мати кошти, «щоб імпортувати газ, аби люди були з газом».

Україна звернулася до країн «Великої сімки» з проханням надати обладнання для ремонту енергосистеми та посилити постачання систем протиповітряної оборони. Також уряд шукає додаткову фінансову допомогу для закупівлі газу.

За оцінками держорганів, від початку вторгнення прямі збитки енергетичного сектору України перевищили 20,5 млрд доларів, із них понад 1,3 млрд — у газовій галузі.

Нагадаємо, у ніч на 3 жовтня армія РФ завдала масованого удару по газовидобувних активах Групи «Нафтогаз» у Полтавській та Харківській областях. За попередніми даними, противник атакував інфраструктуру із застосуванням 35 ракет — серед них значна кількість балістичних — і 60 безпілотників.