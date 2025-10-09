Bloomberg: після ударів по Полтавщині Україна втратила понад половину видобутку газу

ГО "Захист держави"
Архітектор українського пробудження: виставка пам’яті Олександра Келима крокує Полтавщиною. Кременчук
ГО "Захист держави"
Володимир Поляков: «Маємо два фронти — зовнішній і внутрішній. І обидва потребують зусиль»
Олена Шуляк
Неврологія, серце, опорно-руховий апарат: перелік безкоштовних високоспеціалізованих послуг для ветеранів
Микола Корецький
Як депутат Полтавської облради від партії «Батьківщина», підтримав ініціативу волонтерів для школи-інтернату
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Українські книжки спалювали ще й новини з цього робили»
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Бізнес/Робота, Гроші, Полтавщина, Україна, Світ

Bloomberg: після ударів по Полтавщині Україна втратила понад половину видобутку газу

Сьогодні, 19:01 Переглядів: 110

Країна може витратити майже 2 мільярди євро на імпорт палива, щоб пережити зиму

Масовані російські атаки на енергетичну інфраструктуру знищили близько 60% внутрішнього видобутку природного газу в Україні. Про це повідомляє агентство Bloomberg із посиланням на джерела, обізнані з ситуацією.

Обстріли 3 жовтня, спрямовані на Харківську та Полтавську області, пошкодили ключові об’єкти газовидобутку. Через це Україні, ймовірно, доведеться закупити за кордоном близько 4,4 млрд кубометрів газу вартістю майже 1,9 млрд євро, пише агентство.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія «зробить усе, щоб перешкодити нам видобувати наш газ». За його словами, головне завдання — мати кошти, «щоб імпортувати газ, аби люди були з газом».

Україна звернулася до країн «Великої сімки» з проханням надати обладнання для ремонту енергосистеми та посилити постачання систем протиповітряної оборони. Також уряд шукає додаткову фінансову допомогу для закупівлі газу.

За оцінками держорганів, від початку вторгнення прямі збитки енергетичного сектору України перевищили 20,5 млрд доларів, із них понад 1,3 млрд — у газовій галузі.

Нагадаємо, у ніч на 3 жовтня армія РФ завдала масованого удару по газовидобувних активах Групи «Нафтогаз» у Полтавській та Харківській областях. За попередніми даними, противник атакував інфраструктуру із застосуванням 35 ракет — серед них значна кількість балістичних — і 60 безпілотників. 

0
Автор: Телеграф Джерело фото: shutterstock
Теги: газ обстріли
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх