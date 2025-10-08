Мобілізованих ФОПів звільнили від податкових авансів і штрафів

Нові податкові пільги діють вже кілька місяців — їх запровадили для підприємців, які проходять військову службу

Мобілізовані фізичні особи-підприємці (ФОП) отримали звільнення від сплати авансових внесків і штрафів за час служби. Про це повідомили в Головному управлінні Державної податкової служби у Полтавській області.

Пільги запроваджено відповідно до Закону України № 4505-IX, який набув чинності 5 липня 2025 року.

Відповідно до нього, податкова не нараховує авансові внески з єдиного податку для ФОПів 1-ї та 2-ї груп, а також авансові внески з військового збору — починаючи з місяця мобілізації або підписання контракту до моменту демобілізації.

Також скасовуються:

нараховані під час мобілізації авансові внески з єдиного податку та військового збору;

штрафи й пеня за несплату або несвоєчасну сплату податків.

Якщо відомості про мобілізацію чи демобілізацію підприємця відсутні в Єдиному реєстрі призовників, ФОП може самостійно подати заяву до податкової разом із копією військового квитка чи контракту.

Пільги поширюються не лише на ФОПів, а й на самозайнятих осіб, які провадять незалежну професійну діяльність (адвокати, нотаріуси тощо), за умови подання відповідних документів до контролюючого органу.

У податковій нагадують: процедури звільнення діють лише з моменту, коли податкова отримує підтвердження мобілізації або копії документів від самого підприємця.



