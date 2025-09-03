Зеленський підписав закон про нові податкові правила для ФОПів

ГО "Захист держави"
29 серпня у полтавському офісі ГО «Захист держави» відбулася панельна дискусія, присвячена антикорупційній боротьбі в області.
Олена Шуляк
Олена Шуляк: У переробній промисловості вже створено 20 тис. робочих місць завдяки мільярдним інвестиціям держави
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
"Українські книжки зпалювали ще й новини з цього робили"
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Микола Корецький
Як депутат Полтавської облради від партії «Батьківщина», організував свято для Асоціації інвалідів дитинства «Новий дім»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Бізнес/Робота, Україна, Світ

Зеленський підписав закон про нові податкові правила для ФОПів

Сьогодні, 08:31 Переглядів: 583

 Передбачено квартальну звітність, податкові знижки для ветеранів і нові вимоги для рітейлу

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про внесення змін до Податкового кодексу, який стосується ФОПів, аграріїв та роздрібної торгівлі підакцизними товарами. Про це йдеться у картці закону на сайті парламенту.

Основні положення закону:

  • ФОПи та самозайняті повертаються до квартального звітного періоду з подання єдиної звітності з ПДФО, військового збору та ЄСВ.
  • ФОПи звільняються від сплати ЄСВ за себе, якщо роботодавець уже сплачує мінімальний страховий внесок (зокрема й через соцдопомогу матерям до 3 років).
  • Учасники бойових дій та люди з інвалідністю внаслідок війни зможуть включати витрати на оренду житла до податкової знижки.
  • Встановлюється вимога: середня зарплата на підприємствах роздрібної торгівлі алкоголем, тютюном і пальним має бути не менше двох мінімальних зарплат.
  • Для агросектору: зменшено експортне мито на сою та ріпак до 10% до 2030 року, далі — щорічне зниження на 1 в.п. до 5%.
  • Податкові агенти сплачуватимуть ПДФО і за військовополонених-нерезидентів.
  • До 1 січня 2028 року продовжено дію касового методу для електроенергії, водопостачання та водовідведення. Також касовий метод застосовуватиметься до ренти за видобуток нафти й конденсату на час воєнного стану та ще три місяці після його завершення.

Нагадаємо, що 21 серпня Верховна Рада в цілому ухвалила законопроєкт № 11533, що обмежує доступ до даних про нерухомість з Реєстру речових прав на нерухоме майно.

0
Автор: Руслана Горгола
Теги: податки ФОП
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх