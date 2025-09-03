Зеленський підписав закон про нові податкові правила для ФОПів

Передбачено квартальну звітність, податкові знижки для ветеранів і нові вимоги для рітейлу

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про внесення змін до Податкового кодексу, який стосується ФОПів, аграріїв та роздрібної торгівлі підакцизними товарами. Про це йдеться у картці закону на сайті парламенту.

Основні положення закону:

ФОПи та самозайняті повертаються до квартального звітного періоду з подання єдиної звітності з ПДФО, військового збору та ЄСВ.

повертаються до з подання єдиної звітності з ПДФО, військового збору та ЄСВ. ФОПи звільняються від сплати ЄСВ за себе, якщо роботодавець уже сплачує мінімальний страховий внесок (зокрема й через соцдопомогу матерям до 3 років).

Учасники бойових дій та люди з інвалідністю внаслідок війни зможуть включати витрати на оренду житла до податкової знижки.

Встановлюється вимога: середня зарплата на підприємствах роздрібної торгівлі алкоголем, тютюном і пальним має бути не менше двох мінімальних зарплат .

. Для агросектору: зменшено експортне мито на сою та ріпак до 10% до 2030 року, далі — щорічне зниження на 1 в.п. до 5%.

Податкові агенти сплачуватимуть ПДФО і за військовополонених-нерезидентів.

До 1 січня 2028 року продовжено дію касового методу для електроенергії, водопостачання та водовідведення. Також касовий метод застосовуватиметься до ренти за видобуток нафти й конденсату на час воєнного стану та ще три місяці після його завершення.

