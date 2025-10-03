«Полтававодоканал» повторно оштрафували за невиконання рішення антимонопольного комітету

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 171

Антимонопольний комітет України оштрафував комунальне підприємство «Полтававодоканал» на 45 тисяч гривень за невиконання вимог рішення щодо припинення зловживання монопольним становищем. Про це повідомили у пресслужбі установи.

На сайті АМКУ зазначено, що в липні 2024 року КП «Полтававодоканал» зобов’язали скасувати вимогу до споживачів проводити аналіз арбітражних проб стічних вод виключно у власній лабораторії. Це визнали зловживанням, і тоді ж наклали перший штраф.

«Полтававодоканал» мав змінити правила приймання стічних вод і повідомити про виконання. Проте, як встановила Адміністративна колегія Східного міжобласного тервідділення АМКУ 30 вересня 2025 року, вимогу підприємство не виконано — у новій редакції правил все ще передбачено обов’язковий аналіз саме в лабораторії підприємства.

У результаті «Полтававодоканал» отримав повторний штраф.

Нагадаємо, на Полтавщині судитимуть колишню працівницю КП «Полтававодоканал» за службову недбалість та неналежне виконання своїх посадових обов’язків: її підозрюють у завданні збитків на понад 3,7 млн грн.