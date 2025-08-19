15 підприємств Полтавщини отримали держгранти на розвиток виробництва

З початку року інвестиції склали понад 70 млн грн і дозволили створити 300 робочих місць

Із початку 2025 року 15 переробних підприємств Полтавщини отримали державну підтримку в межах програми «Гранти для переробних підприємств». Про це повідомили у Полтавській облвійськадміністрації.

Загальна сума інвестицій склала 70,8 млн грн. Завдяки цьому в області створили близько 300 нових робочих місць.

Грантова програма є складовою державної політики «Зроблено в Україні». На умовах співфінансування підприємства можуть залучати кошти для оновлення обладнання та запуску нових виробничих ліній.

Подати заявку на грант можна на порталі «Дія». Навіть якщо її не схвалили з першого разу, документи можна доопрацювати й подати знову.

У відомстві зазначають, що державна підтримка допоможе модернізувати виробництво та сприятиме розвитку вітчизняної продукції.