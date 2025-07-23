Безробітні та ВПО можуть заробляти в «Армії відновлення» по 12 000 грн на місяць

З початку року Полтавський обласний центр зайнятості видав близько 6,5 тисяч направлень у межах державної ініціативи «Армія відновлення» щодо відбудови України. За цим показником Полтавщина на другому місці серед регіонів України. Про це повідомив очільник Полтавської ОВА Володимир Когут.
Оплата праці в межах проєкту становить близько 12 тис. грн на місяць (до 1,5 мінімальних зарплат за повний місяць роботи).
З питань працевлаштування можна звернутися до найближчого Центру зайнятості.
Нагадаємо, наприкінці минулого року ми писали, що Полтавщина увійшла у п’ятірку лідерів серед областей за кількістю залучення безробітних до відбудови країни. А протягом 2023 року у Кременчуці в рамках проєкту «Армія відновлення» працевлаштували понад 1,5 тисячі безробітних.
Детальніше дізнатися про проєкт та стати учасником «Армії відновлення» можна у місцевому центрі зайнятості або за посиланням.
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