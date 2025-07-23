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Безробітні та ВПО можуть заробляти в «Армії відновлення» по 12 000 грн на місяць

Сьогодні, 18:03 Переглядів: 6

 

З питань працевлаштування можна звернутися до найближчого Центру зайнятості

З початку року Полтавський обласний центр зайнятості видав близько 6,5 тисяч направлень у межах державної ініціативи «Армія відновлення» щодо відбудови України. За цим показником Полтавщина на другому місці серед регіонів України. Про це повідомив очільник Полтавської ОВА Володимир Когут.

— Безробітні, які отримують направлення, залучаються до відбудови пошкодженої інфраструктури, допомоги Силам оборони та постраждалим унаслідок ворожих атак. Тимчасова зайнятість також дає можливість розвинути нові навички та здобути досвід, які стануть корисними для майбутнього працевлаштування, — пояснив він.

Оплата праці в межах проєкту становить близько 12 тис. грн на місяць (до 1,5 мінімальних зарплат за повний місяць роботи).

З питань працевлаштування можна звернутися до найближчого Центру зайнятості.

 

Нагадаємо, наприкінці минулого року ми писали, що Полтавщина увійшла у п’ятірку лідерів серед областей за кількістю залучення безробітних до відбудови країни. А протягом 2023 року у Кременчуці в рамках проєкту «Армія відновлення» працевлаштували понад 1,5 тисячі безробітних.

Детальніше дізнатися про проєкт та стати учасником «Армії відновлення» можна у місцевому центрі зайнятості або за посиланням.

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Автор: Віктор Крук
Теги: Армія відновлення Полтавська ОВА
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