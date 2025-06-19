Олена Шуляк
Олена Шуляк розповіла, що передбачає закон про ветеранський спорт
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Микола Корецький
Як депутат Полтавської облради від партії «Батьківщина», організував свято для Асоціації інвалідів дитинства «Новий дім»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Бізнес/Робота, Полтавщина, Війна

На Полтавщині оновили критерії бронювання працівників: що нового

Сьогодні, 10:31 Переглядів: 481

 

До переліку підприємств додали мистецькі школи, спортклуби та компанії з ритуальних послуг

На Полтавщині оновили критерії, за якими підприємства можуть бронювати працівників від мобілізації. Відповідне розпорядження за підписом т. в. о. начальника Полтавської обласної військової адміністрації Володимира Когута з’явилося на офіційному сайті.

Згідно з новими вимогами, для того, щоб підприємство могло забронювати працівника, йому достатньо пропрацювати на ньому мінімум три місяці — раніше у вимогах був рік. Також протягом цих трьох місяців працівник має отримувати заробітну плату.

Крім того, до переліку установ, які тепер можуть бронювати працівників, додали:

  • заклади мистецької освіти, культури, інформації (якщо це державна або комунальна власність);

  • приватні спортивні установи, якщо їхніми засновниками є фізкультурно-спортивні товариства або громадські організації;

  • комунальні організації поховань і суміжних послуг.

Також розширили критерії для підприємств, які займаються:

  • обслуговуванням доріг державного значення;

  • виробництвом харчових продуктів;

  • сільським господарством, включно з насінництвом, ягідництвом і тваринництвом;

  • перевезенням пасажирів і вантажів;

  • ремонтами за державні кошти (з контрактом від 5 млн грн на термін не менше 6 місяців).

Нагадаємо, раніше критерії бронювання для підприємств на Полтавщині оновлювали наприкінці лютого. Тоді однією з основних вимог для організацій було мати у штаті хоча б 5 офіційно працевлаштованих робітників (для державної чи комунальної форм власності) та не менше 10 робітників, які працюютьь на підприємстві мінімум рік (для усіх інших форм власності).

0
Автор: Яна Гудзь
Теги: бронювання
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх