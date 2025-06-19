На Полтавщині оновили критерії бронювання працівників: що нового

На Полтавщині оновили критерії, за якими підприємства можуть бронювати працівників від мобілізації. Відповідне розпорядження за підписом т. в. о. начальника Полтавської обласної військової адміністрації Володимира Когута з’явилося на офіційному сайті.
Згідно з новими вимогами, для того, щоб підприємство могло забронювати працівника, йому достатньо пропрацювати на ньому мінімум три місяці — раніше у вимогах був рік. Також протягом цих трьох місяців працівник має отримувати заробітну плату.
Крім того, до переліку установ, які тепер можуть бронювати працівників, додали:
заклади мистецької освіти, культури, інформації (якщо це державна або комунальна власність);
приватні спортивні установи, якщо їхніми засновниками є фізкультурно-спортивні товариства або громадські організації;
комунальні організації поховань і суміжних послуг.
Також розширили критерії для підприємств, які займаються:
обслуговуванням доріг державного значення;
виробництвом харчових продуктів;
сільським господарством, включно з насінництвом, ягідництвом і тваринництвом;
перевезенням пасажирів і вантажів;
ремонтами за державні кошти (з контрактом від 5 млн грн на термін не менше 6 місяців).
Нагадаємо, раніше критерії бронювання для підприємств на Полтавщині оновлювали наприкінці лютого. Тоді однією з основних вимог для організацій було мати у штаті хоча б 5 офіційно працевлаштованих робітників (для державної чи комунальної форм власності) та не менше 10 робітників, які працюютьь на підприємстві мінімум рік (для усіх інших форм власності).
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