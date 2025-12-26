ГО "Захист держави"
Полтавщина, Війна

Вирок суду за ухилення від мобілізації: чоловік пояснив неявку за повісткою тим, що є батьком трьох дітей

Сьогодні, 11:30 Переглядів: 316

25 грудня суд визнав винним військовозобов’язаного, який не з’явився за повісткою до ТЦК та СП - під час розгляду справи чоловік наголошував, що є батьком трьох дітей, однак суд зазначив: право на відстрочку має бути належним чином оформлене

Суд встановив, що 15 листопада 2024 року чоловік пройшов військово-лікарську комісію та був визнаний придатним до проходження військової служби в Збройних силах України. Після цього йому вручили повістку із зазначенням дати та часу прибуття до територіального центру комплектування та соціальної підтримки для відправки до навчального центру. Про це повідомляє Полтавський обласний ТЦК та СП.

Військовозобов’язаного попередили про кримінальну відповідальність за неявку, однак він без поважних причин проігнорував повістку і в зазначений час до ТЦК не з’явився. Суд кваліфікував ці дії як умисне ухилення від мобілізації.

Під час судового процесу обвинувачений повністю визнав свою провину та пояснив свої дії сімейними обставинами. Зокрема, він наголосив, що є батьком трьох дітей і вважав це підставою для відстрочки від мобілізації. Водночас суд звернув увагу, що відповідні записи у свідоцтвах про народження дітей були оформлені неналежним чином, а отже право на відстрочку не було підтверджене документально.

Суд підкреслив, що наявність підстав для оформлення відстрочки не є тотожною самому праву на відстрочку, яке має бути реалізоване у встановленому законом порядку.

Чоловіка визнали винним за статтею 336 Кримінального кодексу України (ухилення від призову на військову службу під час мобілізації). З урахуванням щирого каяття та відсутності обтяжуючих обставин йому призначили покарання у вигляді трьох років позбавлення волі, звільнивши від відбування з випробувальним строком на два роки.

Протягом іспитового строку засуджений зобов’язаний перебувати на обліку в органі пробації, з’являтися для реєстрації та повідомляти про зміну місця проживання або роботи.

Нагадаємо, нещодавно на Полтавщині судили чоловіка за відмову від мобілізації: той назвався «свідком Єгови».

Автор: Катерина Животовська
Теги: ТЦК та СП суд військовозобов'язані
