У Полтавській області завтра очікують туман

Сьогодні, 17:37

Уночі та в першій половині дня 28 листопада у Полтавській області прогнозують густий туман із видимістю 200–500 метрів. Про це повідомили в Полтавському обласному центрі з гідрометеорології. За даними синоптиків, у регіоні діятиме жовтий рівень небезпеки.

Як раніше писали у патрульній поліції Полтавщини, водіям необхідно вмикати ближнє світло фар або протитуманні ліхтарі й відмовитися від ризикованих маневрів.

У разі потреби варто зменшити швидкість і тримати дистанцію, не наближаючись до авто попереду. Під час зупинки потрібно вмикати аварійну сигналізацію.

Пішоходів просять позначати себе на дорозі світловідбивними елементами та переходити дорогу лише після того, як упевняться в безпечності руху.