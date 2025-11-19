Через ремонтні роботи на Полтавщині змінять маршрути низки приміських поїздів

Укрзалізниця попереджає про тимчасові зміни в русі приміських поїздів на Полтавщині через ремонтні роботи. Частина маршрутів буде скоригована з 19 листопада.
З 19 листопада по 2 грудня поїзди:
З 19 листопада по 1 грудня змінять маршрут поїзди:
Ремонтні роботи вплинуть і на рух поїздів №6363 та №6366 на ділянці Ромодан – Гребінка – Ромодан.
24, 25, 26, 27, 28 листопада та 1–5 грудня ці рейси прямуватимуть лише до станції Вили й відправлятимуться назад також із неї.
Укрзалізниця закликає пасажирів уточнювати актуальний розклад перед поїздкою.
Нагадаємо, що у листопаді на Полтавщині зменшили кількість рейсів приміських поїздів.
