Через ремонтні роботи на Полтавщині змінять маршрути низки приміських поїздів

Сьогодні, 10:04 Переглядів: 107

Частину рейсів скерують до станції Кременчук-Пасажирський, інші їхатимуть до станції Вили

Укрзалізниця попереджає про тимчасові зміни в русі приміських поїздів на Полтавщині через ремонтні роботи. Частина маршрутів буде скоригована з 19 листопада.

З 19 листопада по 2 грудня поїзди:

№6890 Павлиш – Передгірковий парк

№6663 Передгірковий парк – Знам’янка

курсуватимуть до та зі станції Кременчук-Пасажирський.

З 19 листопада по 1 грудня змінять маршрут поїзди:

№6896 Павлиш – Передгірковий парк

№6899 Передгірковий парк – Павлиш

— вони також прямуватимуть до/з Кременчук-Пасажирського.

Ремонтні роботи вплинуть і на рух поїздів №6363 та №6366 на ділянці Ромодан – Гребінка – Ромодан.

24, 25, 26, 27, 28 листопада та 1–5 грудня ці рейси прямуватимуть лише до станції Вили й відправлятимуться назад також із неї.

Укрзалізниця закликає пасажирів уточнювати актуальний розклад перед поїздкою.

Нагадаємо, що у листопаді на Полтавщині зменшили кількість рейсів приміських поїздів.