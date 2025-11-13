На Полтавщині завтра знову очікується туман

Полтавський гідрометцентр попереджає про туман уночі та вранці 14 листопада.
Видимість становитиме 200–500 метрів.
Погодні умови відповідають І рівню небезпечності (жовтому).
Синоптики закликають водіїв бути уважними на дорогах і враховувати низьку видимість.
Нагадаємо, жовтень на Полтавщині видався теплішим за норму. Протягом місяця спостерігали нестійкий температурний режим — від осіннього тепла до прохолодних днів.
