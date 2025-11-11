У Полтавській області оголосили жовтий рівень небезпеки через туман

Водіям і пішоходам варто бути уважними на дорогах, зменшити швидкість руху та дотримуватися дистанції
У найближчу годину 11 листопада та вночі й уранці 12 листопада в Полтавській області очікується туман із видимістю 200–500 метрів. Про це повідомили в обласному центрі з гідрометеорології.
За даними синоптиків, оголошено І рівень небезпечності — жовтий. Водіям і пішоходам варто бути уважними на дорогах, зменшити швидкість руху та дотримуватися дистанції.
Нагадаємо, жовтень на Полтавщині видався теплішим за норму. Протягом місяця спостерігали нестійкий температурний режим — від осіннього тепла до прохолодних днів.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.