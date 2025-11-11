У Полтавській області оголосили жовтий рівень небезпеки через туман

Сьогодні, 16:33 Переглядів: 99

Водіям і пішоходам варто бути уважними на дорогах, зменшити швидкість руху та дотримуватися дистанції

У найближчу годину 11 листопада та вночі й уранці 12 листопада в Полтавській області очікується туман із видимістю 200–500 метрів. Про це повідомили в обласному центрі з гідрометеорології.