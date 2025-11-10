У Полтавській області попереджають про туман: видимість — до 200 метрів

У першій половині доби 10 листопада синоптики прогнозують туман із видимістю від 200 до 500 метрів. Про це повідомили у Полтавському обласному центрі з гідрометеорології.
Синоптики попереджають про жовтий рівень небезпеки (І рівень). Такі погодні умови значно ускладнюватимуть рух транспорту, роботу органів енергетики та комунальних служб.
Температура вдень на Полтавщині очікується 6-11º тепла.
Нагадаємо, жовтень на Полтавщині видався теплішим за норму. Протягом місяця спостерігали нестійкий температурний режим — від осіннього тепла до прохолодних днів.
