На Полтавщині у ДТП травмувався 16-річний пасажир

Сьогодні, 14:10

8 листопада близько 22.45 у селищі Білики Полтавського району сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомили в поліції Полтавщини.

За даними слідства, 22-річний водій автомобіля Jeep Grand Cherokee зіткнувся з припаркованим на узбіччі вантажним автомобілем Renault.

У результаті аварії травмувався 16-річний пасажир позашляховика. Медики госпіталізували хлопця до лікарні.

Обставини та причини ДТП з’ясовують слідчі.

