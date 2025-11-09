На Полтавщині у ДТП травмувався 16-річний пасажир

8 листопада близько 22.45 у селищі Білики Полтавського району сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомили в поліції Полтавщини.
За даними слідства, 22-річний водій автомобіля Jeep Grand Cherokee зіткнувся з припаркованим на узбіччі вантажним автомобілем Renault.
У результаті аварії травмувався 16-річний пасажир позашляховика. Медики госпіталізували хлопця до лікарні.
Обставини та причини ДТП з’ясовують слідчі.
