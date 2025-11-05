На Полтавщині виділили понад мільйон гривень на матеріальну допомогу місцевим жителям
Сьогодні, 13:32
Переглядів: 226
Серед них — поранений від авіаудару чоловік і 105-річна жінка
У листопаді жителі Полтавщини, які опинилися у складних життєвих обставинах, отримають понад 1 мільйон гривень матеріальної допомоги з обласного бюджету. Про це повідомили в Полтавській облвійськадміністрації.
Кому нададуть допомогу:
- понад 580 тис. грн нададуть людям, які потребують тривалого й дорогого лікування;
- 640 тис. грн отримають онкохворі та внутрішньо переміщені особи;
- 10 тис. грн спрямують на лікування онкохворої дитини, яка проходить реабілітацію;
- 5 тис. грн виділять жителю Полтавського району, який постраждав під час російського авіаудару;
- ще 5 тис. грн отримає полтавка, якій у листопаді виповнюється 105 років;
- 10 тис. грн — родині, у якій народилася двійня.
Загалом допомогу отримають 232 мешканці області.
Нагадаємо, нещодавно уряд ухвалив чотири рішення, що стосуються ветеранської політики.
Автор: Телеграф
Джерело фото: mind.ua/ілюстративне
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.