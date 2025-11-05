На Полтавщині виділили понад мільйон гривень на матеріальну допомогу місцевим жителям

Серед них — поранений від авіаудару чоловік і 105-річна жінка

У листопаді жителі Полтавщини, які опинилися у складних життєвих обставинах, отримають понад 1 мільйон гривень матеріальної допомоги з обласного бюджету. Про це повідомили в Полтавській облвійськадміністрації.

Кому нададуть допомогу:

понад 580 тис. грн нададуть людям, які потребують тривалого й дорогого лікування;

640 тис. грн отримають онкохворі та внутрішньо переміщені особи;

10 тис. грн спрямують на лікування онкохворої дитини, яка проходить реабілітацію;

5 тис. грн виділять жителю Полтавського району, який постраждав під час російського авіаудару;

ще 5 тис. грн отримає полтавка, якій у листопаді виповнюється 105 років;

10 тис. грн — родині, у якій народилася двійня.

Загалом допомогу отримають 232 мешканці області.

