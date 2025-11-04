Олена Зеленська відвідала «Школу супергероїв» у дитячій лікарні в Полтаві

Вчора, 22:00 Переглядів: 124

Перша леді України Олена Зеленська 4 листопада відвідала у Полтаві освітній центр «Школа супергероїв», який працює на базі дитячої міської лікарні. Про це вона повідомила на Телеграм-каналі.

Роботи завершили торік, і з грудня діти, які проходять лікування, мають змогу навчатися у спеціально обладнаних класах. У центрі діють класи для різних вікових груп, кімната для дошкільнят і кабінет ментального здоров’я. З дітьми працюють педагоги, психологи та корекційні фахівці.