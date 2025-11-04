ГО "Захист держави"
Повага, гордість, Україна: молодь Семенівської громади доторкнулася до історії боротьби за незалежність
Полтавщина

Олена Зеленська відвідала «Школу супергероїв» у дитячій лікарні в Полтаві

Вчора, 22:00

«Школа супергероїв» забезпечує безперервність навчання для дітей, які лікуються стаціонарно

Перша леді України Олена Зеленська 4 листопада відвідала у Полтаві освітній центр «Школа супергероїв», який працює на базі дитячої міської лікарні. Про це вона повідомила на Телеграм-каналі.

Роботи завершили торік, і з грудня діти, які проходять лікування, мають змогу навчатися у спеціально обладнаних класах. У центрі діють класи для різних вікових груп, кімната для дошкільнят і кабінет ментального здоров’я. З дітьми працюють педагоги, психологи та корекційні фахівці.

За даними Фундації Олени Зеленської, щомісяця «Школу супергероїв» у Полтаві відвідують близько сотні дітей. Мета проєкту — дати можливість учням продовжувати навчання навіть під час перебування в лікарні.

Наразі в Україні працюють 20 таких шкільних просторів у медзакладах. Ще три планують відкрити до кінця року.

Відкриття полтавського центру стало можливим завдяки підтримці міжнародного партнера — благодійної організації Good Steward Inc. FEBC-Korea.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що за міжнародні донорські кошти у полтавській лікарні відремонтували три кімнати для навчання дітей молодшого, середнього та старшого шкільного віку.


Автор: Телеграф
Теги: Олена Зеленська
