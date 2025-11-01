Олена Шуляк
Полтавщина, Воїни світла, Війна

На Полтавщині родинам загиблих військових передали державні нагороди

Сьогодні, 17:27

 

У Хорольській та Шишацькій громадах Полтавщини відбулися церемонії вручення державних нагород родинам загиблих захисників — старшого солдата Володимира Духна та рядового Валерія Борисенка

На Полтавщині рлдинам двох загиблих на війні військовослужбовців передали посмертні нагороди. Про це повідомили у пресслужбі Полтавського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

У Хорольській громаді представники Лубенського районного ТЦК та СП разом із чиновниками міськради передали орден «За мужність» ІІІ ступеня, який посмертно присвоїли старшому солдату Володимирові Духну, його дружині.

 

Відомо, що Володимир у 2015–2016 роках брав участь у бойових діях у зоні АТО у складі 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого. У жовтні 2023 року він знову став до лав Збройних сил України, служив гранатометником 30-ї окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького. Воїн загинув 28 квітня 2024 року під час виконання бойового завдання внаслідок скиду боєприпасу з БПЛА на позиції підрозділу.

 

За особисту мужність і самовіддане виконання військового обов’язку його посмертно нагороджено орденом «За мужність» ІІІ ступеня.

У Шишаках медаль «За військову службу Україні» пеедали дружині полеглого військовослужбовця, рядового Валерія Борисенка.

 

Валерій Борисенко у березні 2022 року став до лав Збройних сил України, проходив службу у 110-й окремій механізованій бригаді імені генерал-хорунжого Марка Безручка. 13 лютого 2024 року він загинув під час виконання бойового завдання в районі Авдіївки Донецької області внаслідок артилерійського обстрілу.

 

За мужність та відданість справі захисту державного суверенітету України рядового Валерія Борисенка відзначено медаллю «За військову службу Україні» (посмертно).

Нагадаємо, нещодавно матір зниклого безвісти військовослужбовця з Кременчуччини отримала нагороду за сина.

Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Полтавський ОТЦК та СП
Теги: нагородження війна воїни світла
