На Полтавщині родинам загиблих військових передали державні нагороди

У Хорольській та Шишацькій громадах Полтавщини відбулися церемонії вручення державних нагород родинам загиблих захисників — старшого солдата Володимира Духна та рядового Валерія Борисенка

На Полтавщині рлдинам двох загиблих на війні військовослужбовців передали посмертні нагороди. Про це повідомили у пресслужбі Полтавського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

У Хорольській громаді представники Лубенського районного ТЦК та СП разом із чиновниками міськради передали орден «За мужність» ІІІ ступеня, який посмертно присвоїли старшому солдату Володимирові Духну, його дружині.

Відомо, що Володимир у 2015–2016 роках брав участь у бойових діях у зоні АТО у складі 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого. У жовтні 2023 року він знову став до лав Збройних сил України, служив гранатометником 30-ї окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького. Воїн загинув 28 квітня 2024 року під час виконання бойового завдання внаслідок скиду боєприпасу з БПЛА на позиції підрозділу.

За особисту мужність і самовіддане виконання військового обов’язку його посмертно нагороджено орденом «За мужність» ІІІ ступеня.

У Шишаках медаль «За військову службу Україні» пеедали дружині полеглого військовослужбовця, рядового Валерія Борисенка.

Валерій Борисенко у березні 2022 року став до лав Збройних сил України, проходив службу у 110-й окремій механізованій бригаді імені генерал-хорунжого Марка Безручка. 13 лютого 2024 року він загинув під час виконання бойового завдання в районі Авдіївки Донецької області внаслідок артилерійського обстрілу.

За мужність та відданість справі захисту державного суверенітету України рядового Валерія Борисенка відзначено медаллю «За військову службу Україні» (посмертно).

