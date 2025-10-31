Геловін на Полтавщині буде вітряним і дощовим

Сьогодні, 10:45 Переглядів: 1

У Полтавській області 31 жовтня очікують нестійку погоду — невеликі дощі та посилення вітру. Про це повідомили в Полтавському обласному центрі з гідрометеорології.

Причина — атмосферні фронти, пов’язані з північно-західним циклоном. Вітер вночі буде південно-західним 3–8 м/с, удень — західним 7–12 м/с. Температура повітря коливатиметься від +5 до +10° вночі та від +10 до +15° удень.

1 листопада очікується припинення опадів, вітер зміниться на північно-західний 5–10 м/с. Нічна температура становитиме +3…+8°, денна — +8…+13°.

2–4 листопада прогнозують хмарну з проясненнями погоду без опадів. Вітер буде слабким, а температура залишиться в межах +2…+7° вночі та +8…+13° удень.

Нагадаємо, раніше синоптики обіцяли, що у п’ятницю, 31 жовтня, збережеться ясна і тепла погода. Опадів не буде, температура повітря у ніч на п’ятницю становитиме +9°C, а вдень повітря прогріється до +16°C.