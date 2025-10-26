Останні жовтневі дощі: якою буде погода в Кременчуці у понеділок та на наступному тижні

Парасолька у понеділок точно стане знадобиться, а температуру повітря для останніх днів жовтня можна назвати доволі теплою

Перші дні тижня У Кременчуці дощитиме, а з четверга за даними сайтів прогнозу погоди опадів не очікується. Температуру повітря для останніх днів жовтня можна назвати доволі теплою, без заморозків.

У понеділок, 27 жовтня, з ранку й до самого вечора небо у Кременчуці буде вкрите хмарами. Протягом усього дня очікується дощ, який не припиниться до самого вечора. Температура повітря як вночі, так і вдень становитиме +11°C, а увечері опуститься до +9°C. Швидкість вітру – близько 2 м/с.

У вівторок, 28 жовтня, буде хмарно, але опадів поки не прогнозують. Температура повітря у ніч на вівторок становитиме +8°C, а вдень підніметься до +11°C.

У середу, 29 жовтня, удень можливий дрібний дощ, який закінчиться ще до приходу вечора. Надвечір небо у Кременчуці може очиститися від хмар, а ніч обіцяє бути зоряною. Температура повітря у ніч на середу становитиме +7°C, а вдень підніметься лише до +10°C.

У четвер, 30 жовтня, ранок у Кременчуці очікується ясний, а вдень та ввечері сонце сховається за хмарами. Без опадів. Температура повітря у ніч на четвер становитиме +7°C, а вдень потеплішає аж до +15°C.

У п’ятницю, 31 жовтня, збережеться ясна і тепла погода. Опадів не прогнозують, а температура повітря у ніч на п’ятницю становитиме +9°C, а вдень повітря прогріється до +16°C.

На вихідних 1-2 листопада в Кременчуці прогнозують похолодання до +6°C вночі та +10°C удень. Небо у суботу надвечір затягнеться хмарами та буде похмурим усю неділю. Опади на вихідні не прогнозують.