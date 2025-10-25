«Полтаваобленерго» на сьогодні змінила графік погодинного відключення електроенергії

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 373

Енергетики застосовують 1 чергу графіка з 8.00 до 23.00, але з 10.30 до 16.00 відключати нікого не планують

Сьогодні, 25 жовтня, «Полтаваобленерго» змінила графік погодинного відключення електроенергії. Якщо раніше планували вимикати світло з 8.00 до 23.00 згідно з 1 чергою графіка, то тепер це планують робити лише з 8.00 до 10.30 та з 16.00 до 23.00 також в обсязі 1 черги. Тобто з 10.30 до 16.00 відключати нікого не планують.

Ознайомитися з графіком погодинних відключень можна за посиланням на сайті «Полтаваобленерго».

Перелік конкретних адрес, де можливі відключення — тут.